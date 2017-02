Wintervögel singen den Frühling ein Der Wetterdienst rechnet ab Mittwoch wieder mit Dauerfrost. Trotzdem wird das Gezwitscher am Morgen weiter zunehmen.

Die Meisen, Spechte und Kleiber haben es längst bemerkt. Die dunkle Jahreszeit ist auf dem Rückzug. Morgens wird es Tag für Tag ein bisschen früher hell. Das weckt auch die Vögel. Der Dresdner Vogelkundler Andreas Knoll erklärt das Zwitschern und Trillern bei Sonnenaufgang: „Die Tage legen zu, die Standvögel spüren das und fangen früher an zu singen.“ Zu hören seien im Moment ausschließlich die Wintervögel, die auch in der kalten Jahreszeit bei uns bleiben. „Die Zugvögel sind noch nicht wieder da.“ Mit der Futtersuche oder den Plusgraden hat die Sangeslust der Vögel dagegen nichts zu tun, sagt Knoll. „Das machen die auch bei minus zehn Grad.“

Die Meisen, Spechte und Kleiber werden also auch dann weiter von sich hören lassen, wenn es wieder kälter wird. Das kündigt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Dresden für die kommende Woche an. „Der Winter kommt zurück, von den Temperaturen her auf alle Fälle“, sagt Jens Oehmichen, DWD-Meteorologe in Leipzig. Ende der Woche könnte es sogar wieder schneien. „Der Frühling ist noch nicht in Sicht“, sagt Oehmichen. „Bald sind Winterferien, da brauchen wir auch keinen Frühling.“ (SZ/csp)

