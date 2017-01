Wintersturm sorgt für Verkehrschaos Zahlreiche Laster kamen auf den glatten Straßen ins Rutschen. Aber auch Verwehungen behinderten den Verkehr.

Der 29-jährige Fahrer dieses Lasters wurde leicht verletzt. Er kam auf der A 4 nahe der Abfahrt Berbersdorf ins Schleudern. © Jens Uhlig

Sturmböen bis zu 80 km/h hatte der Deutsche Wetterdienst für die Nacht von Dienstag auf Mittwoch angekündigt. Der Wind kam und fegte den Schnee auf die Straßen. Die Folgen: Glätteunfälle, Straßensperrungen und Stau.

Während es größtenteils bei Blechschäden blieb, wurde auf der A 4 bei Berbersdorf ein 29-jähriger Lasterfahrer verletzt. Sein Sattelzug war am Mittwochmorgen gegen 6.20 Uhr ins Schleudern geraten, von der Fahrbahn abgekommen und in den Graben gekippt. Der entstandene Sachschaden an dem DAF-Lkw und dessen Ladung, 20 Tonnen Schalungsbretter, war der Polizei nicht bekannt. In Richtung Eisenach mussten nach dem Unfall bis 11.30 Uhr die rechte und die mittlere Fahrspur gesperrt werden, während der Bergung des Lasters gab es sogar eine Vollsperrung. Ab 12.30 Uhr war zumindest die linke Spur wieder frei. Es kam zum Stau.

Aber nicht nur auf der Autobahn brachte das Wetter die Kraftfahrer in Schwierigkeiten. Zwischen 0 und 13 Uhr krachte es am Mittwoch 62 mal im Bereich der PD Chemnitz, fünfmal mit Personenschaden. Die meisten Unfälle gab es in der Stadt Chemnitz (14). In Döbeln musste die Polizei dreimal zu einem Unfall ausrücken. Bei einem kam eine Person zu Schaden. Auf zahlreichen Straßen gab es Behinderungen oder Sperrungen durch querstehende Laster oder Fahrzeuge, die aufgrund der Witterung nicht weiterfahren konnten. Betroffen waren unter anderem die B 169 zwischen der B 175 und dem Abzweig Littdorf, die B 175 zwischen Hartha und Döbeln sowie die S 36 zwischen Leisnig und Waldheim. Auch die S 34 in Marbach in Richtung Roßwein war am Morgen kaum befahrbar.

zur Startseite