Wintersturm legt Straßen rund um Freital lahm Tief Axel hat am Mittwoch für Schneeverwehungen rund um Freital gesorgt – an einigen Stellen bis zu zwei Meter hoch.

In Kesselsdorf türmten sich die Schneeverwehungen bis zu zwei Meter hoch. Vier Autos blieben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch dort stecken und mussten von der Feuerwehr befreit werden. © Karl-Ludwig Oberthür

Die Region rund um Freital wurde am Mittwoch vom Wetter in zwei Hälften geteilt. Während es im Weißeritztal zwar regnete und windete, die Straßen aber frei blieben, sorgte ein Mix aus Schneefall und Böen vor allem rund um Wilsdruff für zum Teil heftige Schneeverwehungen und gesperrte Straßen. Am Sportplatz im Ortsteil Kesselsdorf zum Beispiel türmte sich das Weiß bis zu zwei Meter hoch. Auch auf der Bundesstraße B 173 ging bis zum Eintreffen der Räumfahrzeuge zeitweise nichts mehr.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, gab es dort die größten Probleme westlich von Kesselsdorf, zwischen Mohorn und Hetzdorf sowie auch der Staatsstraße S 36 zwischen Kesselsdorf und Wilsdruff. Teilweise konnten Lkw in den Morgenstunden nicht mehr weiterfahren. Die Fahrer mussten auf den Winterdienst warten, der die Straßen wieder befahrbar machte. Am Sportplatz in Kesselsdorf waren die Schneeverwehungen so heftig, dass vier Autos gegen 1.30 Uhr am Mittwochmorgen in den Massen steckenblieben. Die Feuerwehr musste letztlich helfen, die eingeschlossenen Autofahrer zu befreien.

Der Wintereinbruch führte auch zu Verzögerungen im Busverkehr. Vor allem am frühen Morgen hatten die Fahrer Mühe durchzukommen. Probleme gab es unter anderem auch auf der Linie 382 von Dippoldiswalde über Ruppendorf nach Tharandt. Die gröbsten Verzögerungen waren gegen halb acht Uhr überstanden, sagte Sabine Schuricht vom Regionalverkehr Dresden. Allerdings blieb die Situation auf den Straßen den ganzen Tag über knifflig. Auch am Nachmittag waren die Busse etwa zwischen Klingenberg und Dorfhain mit bis zu einer Viertelstunde Verspätung unterwegs.

Schuld an den extremen Wetterverhältnissen war Tief Axel. In den Kammlagen des Erzgebirges sorgte es durchgehend für 25 bis 30 Zentimeter Neuschnee. „An den Wetterstationen war das aber schwer zu messen, weil der Schnee verweht wurde“, so Thomas Hain vom Deutschen Wetterdienst. Für die kommenden Tage rechnet er mit ständigen Wetterwechseln. Am Donnerstag kommt es noch vereinzelt zu Schneeschauern. Bei Temperaturen von maximal minus zwei Grad Celsius kann es glatt werden. Am Freitag zieht dann polare Kaltluft in die Region, der Himmel klart auf und es wird sehr frostig – im Tiefland bis zu minus 15 Grad Celsius und in Gebirgstälern bis minus 20 Grad Celsius.

