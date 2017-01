Wintersportler stirbt am Lauschehang Der 61-Jährige brach an der Bergstation des Skilifts plötzlich zusammen.

Skilift am Lausche-Hang: Hier starb am Samstagmittag ein Mann. © Archivfoto: Rafael Sampedro

Waltersdorf. Am Samstagmittag eilten Kräfte der Bergwacht und des Rettungsdienstes sowie der Polizei zum Ski-Hang an der Lausche in Waltersdorf. Laut ersten Mitteilungen lag an der Bergstation des dortigen Skilifts eine Person am Boden.

Ersthelfer waren mit der Reanimation beschäftigt. Die wenig später durch die Rettungskräfte übernommenen Wiederbelebungsmaßnahmen blieben jedoch erfolglos. Der 61-Jährige verstarb auf dem Ski-Hang. Bisherigen Ermittlungen zufolge brach der Mann zuvor nach dem Ausstieg aus dem Lift zusammen.

Zur Untersuchung der Örtlichkeit kam eine Kollegin der Tatortgruppe der PD Görlitz zum Einsatz. Angaben zur Todesursache konnten bis Samstagabend nicht gemacht werden. Die Kriminalpolizei der PD Görlitz hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Für die Dauer der notwendigen Maßnahmen war der Betrieb der Liftanlage eingestellt. (szo)

