Wintersport gut möglich Im Osterzgebirge liegen im Schnitt zehn Zentimeter Schnee. Und es fahren nicht nur Lifte, auch der Sonderzug wird am Wochenende eingesetzt.

Der Skilift in Altenberg läuft, und nicht nur der. © Andreas Weihs

Altenberg. Anhaltende Minusgrade und eine durchschnittliche Schneehöhe von zehn Zentimetern bescheren den Wintersportlern um Altenberg weiterhin gute Bedingungen. Die Loipen am Kahleberg und an der Scharspitze sind zwar platt gefahren, aber noch befahrbar, wie das Tourist-Info-Büro in Altenberg mitteilt. Für Skifahrer haben der Schlepplift und der Zauberteppich geöffnet. Auch die Schlepplifte in Geising und Rehefeld sind in Betrieb.

Wer das Auto stehen lassen möchte, kann die Wintersport-Express-Züge der Städtebahn Sachsen nutzen, die am kommenden Wochenende, 24. und 25. Februar, um 8.05 Uhr und 10.05 Uhr vom Dresdner Hauptbahnhof ins Osterzgebirge fahren. Zurück geht es in bewährter Weise ab Altenberg 15.18 Uhr und 17.18 Uhr. Die regulären Züge der Linie RB 72 fahren zudem wie gewohnt im Zwei-Stunden-Takt zwischen Heidenau und Altenberg, teilt die Städtebahn Sachsen mit. (SZ)

Den vollständigen Fahrplan gibt es im Netz.

