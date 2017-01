Wintersport am Wochenende Im Oberland sind die Loipen gespurt - aber auch sonst ist einiges los im Bischofswerdaer Land.

© Steffen Unger

Ski und Rodel gut! Langlauf auf gespurten Loipen ist unter anderem am Valtenberg in Neukirch (Foto), in Steinigtwolmsdorf, Rugiswalde und Sohland möglich. Für Abfahrtsläufer sind die Lifte in Rugiswalde und Sohland in Betrieb. In Rammenau beginnt am Sonnabend 14 Uhr eine Schlittenparty am Hang des „Schlossblickes“ nahe des Schlosses. Am Butterberg in Bischofswerda gibt es am Sonnabend Nachtrodeln (15 bis 22 Uhr) mit Apres-Ski-Party und am Sonntag ab 11 Uhr eine Skiparty. (SZ)

zur Startseite