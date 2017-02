Winterspiele trotzen dem Regen Am Wochenende starten Wintersportler und Organisatoren in die zweite Runde.

Zuletzt fanden die Waldheimer Winterspiele im Winter 2012/13 statt. Damals sprang auch Kai Raudies. © DA-Archiv/André Braun

Am Mittwochnachmittag fiel die Entscheidung: Die Waldheimer Winterspiele im Mortel am kommenden Wochenende finden statt. Das Team des Vereins Celebration.org um Vorstandschef Ricardo Baldauf teilte mit, dass alle Veranstaltungen wie geplant durchgeführt werden.

Beginn der Winterspiele ist am Freitag ab 15 Uhr mit einem Testspringen. Am Sonnabend können Interessierte ab 12 Uhr zum Warmspringen kommen. Um 16.30 Uhr fällt der Startschuss für das Flutlicht-Skispringen. Parallel dazu beginnt die Après-Ski-Party mit Nachtrodeln. Dabei lohnt sich Kreativität. Denn für den Teilnehmer mit dem tollsten Schlitten und dem besten Kostüm gibt es eine Prämie, sagt Ricardo Baldauf. Weiter geht es am Sonntag ab 10 Uhr mit dem Wettkampf der Ski-Langläufer auf der Sprint-Strecke. Um 13 Uhr beginnt das Königs-Skispringen auf der großen Skisprungschanze.

Damit es an beiden Tagen hell genug ist, sorgen die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Reinsdorf für ausreichend Beleuchtung. Unterstützt wird der Verein zudem von Dr. Andreas Liebau, dem Hotel Goldener Löwe, der Stadtverwaltung, den Waldheimer Loipenelchen, dem Döbelner Anzeiger und ehrenamtlichen Helfern. (DA/mf)

