Wintersegeln im Lausitzbad

Hoyerswerda. Kinder, die sich im Segelsport ausprobieren möchten, sind für den Sonnabend der nächsten Woche ins Lausitzbad (Festplatz am Gondelteich) eingeladen: Der 1. Wassersportverein Lausitzer Seenland (WSVLS) veranstaltet am 17. März von 8 bis 10 Uhr wieder das Wintersegeln. Aufgerufen sind Kinder, die bereits schwimmen können. Das „Seepferdchen“ ist ausreichend. „Unter Anleitung wird das Kindersegelboot «Optimist» ausprobiert“, teilt der WSVLS mit. Am 1. Mai schließt sich das Schnuppersegeln am Geierswalder See an. Ab Mitte Mai, jeweils donnerstags zwischen 16 und 19 Uhr, veranstaltetet der WSVLS einen „Jüngstensegelscheinkurs“.

Für die Teilnahme am Wintersegeln wird um eine Anmeldung bis 14. März gebeten. Unbedingt mitzubringen ist eine Badeerlaubnis. Die Teilnahme kostet 3 Euro. Die Ausschreibung findet sich auf der Internetseite des Vereins. Fragen zum Ablauf beantwortet auch Jugendtrainerin Christel Huelss ( 0351 259862). (red/hl)

www.wsvls.de

info@wsvls.de

