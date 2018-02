Winterschlussverkauf bleibt ein gutes Geschäft Offiziell sind Schlussverkäufe abgeschafft. Die Händler locken aber weiter mit Rabatten – und das nicht nur bei Mode.

Wer Preise vergleicht und sich von Rabatten nicht blenden lässt, kann zurzeit das eine oder andere Schnäppchen machen. © René Meinig

20, 50 oder sogar 70 Prozent Rabatt, dazu in großen roten Buchstaben das Wort „Sale“ – so sieht es derzeit in vielen Schaufenstern in der Dresdner Innenstadt aus. Denn die letzte Januar- und erste Februarwoche sind traditionell Schlussverkaufszeit. Und obwohl es diese seit 2004 in Deutschland nicht mehr gibt, kommen Schnäppchenjäger derzeit auf ihre Kosten. Und das nicht nur, wenn es trotz des milden Winters warme Kleidung sein soll. Von Dessous über Sportbekleidung und Schuhe bis hin zu Haushaltsgeräten, überall locken große Preisnachlässe.

„Die Schlussverkäufe sind auch nach dem Wegfall der gesetzlichen Grundlage sehr populär und erfolgreich“, sagt David Tobias, Geschäftsführer der Dresdner Geschäftsstelle des Handelsverbands Sachsen. Nach dessen Schätzungen nutzen deshalb etwa drei Viertel der Einzelhändler den großen Werbeeffekt des WSV für sich. In ländlichen Regionen noch stärker als in Großstädten. Die Gefahr einer Übersättigung der Kunden aufgrund der Vielzahl an Verkaufsaktionen, die sich gefühlt das gesamte Jahr über aneinanderreihen, sieht Tobias nicht. „Die Kunden freuen sich nach wie vor auf die Schnäppchen“, sagt er. Die gebe es vor allem bei warmer Bekleidung, Mützen oder Handschuhen, weil die Textilhändler ab Ende Januar ihre Lager für die Frühjahrsmode räumen. „Wegen des großen Werbeeffekts und der guten, traditionell gewachsenen Kundenresonanz beteiligen sich auch Händler aus anderen Bereichen am WSV“, so der Handelsexperte.

Allerdings sollten sich Kunden von den hohen Rabatten nicht blenden lassen, rät die Verbraucherzentrale Sachsen. „Je höher der versprochene Rabatt ist, desto vorsichtiger sollte man sein“, sagt Verbraucherschützer Michael Hummel. Zumal große Rabatte nicht zwangsläufig bedeuten, dass es das Produkt bei einem anderen Händler nicht noch günstiger gibt. „Verbraucher sollten den Kopf nicht ausschalten und Preise vergleichen. Mit dem Handy im Netz nachzuschauen ist ja ganz einfach“, erklärt Hummel. Denn es gebe auch Fälle, in denen Preise vorher künstlich heraufgesetzt wurden, um dann einen größeren Nachlass ausweisen zu können. Bei seriösen Geschäften kenne man als Käufer aber die Rotation der Artikel. Sind die Rabatte rechtens, können Kunden natürlich Schnäppchen machen, so Hummel.

