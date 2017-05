Winterschäden werden dokumentiert In diesem Monat will die Verwaltung beginnen, die Winterschäden aufzulisten und zu dokumentieren. Die Arbeiten beginnen jedoch erst im Sommer.

Schlaglöcher wie dieses werden jetzt aufgelistet und dokumentiert. Repariert werden sie aber erst im Sommer. © Symbolbild/Claudia Hübschmann

Schnee und Frost haben auch an den Roßweiner Straßen sichtbare Spuren hinterlassen. In diesem Monat wolle die Verwaltung beginnen, die Winterschäden aufzulisten und zu dokumentieren. Das sagte kürzlich Bürgermeister Veit Linder (parteilos). Für die Kommunen gibt es vom Landkreis eine Pauschale, die für die Behebung zur Verfügung steht. „Das, was es gibt, ist lächerlich und reicht bei Weitem nicht aus“, sagte das Stadtoberhaupt im technischen Ausschuss.

Er hoffe, dass es ein „ordentliches Winterschadensprogramm“ gibt. Das legen in der Regel Land oder Bund auf. Trotzdem sollen mit dem zur Verfügung stehenden Geld zumindest die gröbsten Schäden beseitigt werden. „Die Reparatur erfolgt ab Sommer. Das übernimmt entweder der Bauhof oder wir beauftragen ein Unternehmen damit“, sagte Veit Lindner. (DA/sol)

