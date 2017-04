Winterschäden nur grob geflickt Die Gemeinden hoffen auf eine finanzielle Unterstützung für die Oberflächensanierung. Ohne Förderung wird’s schwierig.

Tilo Gründel (vorn) hat mit seinen Kollegen vom Bauhof Großweitzschen bereits einige Winterschäden, wie auf der Straße von Obergoseln in Richtung Gewerbegebiet Mockritz beseitigt. © André Braun

Der Großweitzschener Bauhofleiter Tilo Gründel war mit seinen Mitarbeitern unter anderem schon in Mockritz, Höckendorf, im Gewerbegebiet, in Strölla und Strocken unterwegs, um die gröbsten Löcher in den kommunalen Straßen zu flicken. „Dafür haben wir sogar noch einmal Material nachgeordert“, erklärt Bürgermeister Ulrich Fleischer (parteilos). In anderen Bereichen müsse aber der Sanierzug zum Einsatz kommen.

Selbst kann die Gemeinde die Finanzierung nur schwer stemmen. Deshalb ist sie auch der Aufforderung des Sächsischen Städte- und Gemeindetages (SSG) nachgekommen, den Betrag, der für die Beseitigung der Winterschäden notwendig ist, zu melden. Nur so bekommt die Kommune Fördergeld aus dem Winterschadensprogramm. 220 000 Euro stehen in Großweitzschen zubuche.

„Wir haben aus dem Programm kommunaler Straßen- und Brückenbau rund 70 000 Euro erhalten und rechnen jetzt mit einem ähnlichen Betrag“, meint Fleischer. Bei der Aufnahme der Schäden sei festgestellt worden, dass der Winter den Fahrbahnen mehr zugesetzt hat, als im Vorjahr. Schwerpunkte seien zum Beispiel die Straßen in Obergoseln und Zschörnewitz. Dort sei eine Oberflächenbehandlung mit dem Sanierzug nötig.

In der Gemeinde Zschaitz-Ottewig sind die Schäden noch nicht so groß, dass die Löcher von den Mitarbeitern des Bauhofes gestopft werden müssten. „Wir haben noch nichts gemacht, als die Straßen zu kehren“, sagt Bürgermeister Immo Barkawitz (parteilos). Auch er hat festgestellt, dass die Straßen mehr gelitten haben als in den vergangenen Jahren und die Kreisstraßen mehr als die kommunalen. Häufig hätten sich Risse in Form eines Spinnennetzes gebildet.

Zschaitz-Ottewig hofft, wie alle anderen Kommunen auf eine Förderung für die Winterschadensbeseitigung. Die Kommune plant dafür rund 35 000 Euro ein. Zehn Pozent des Betrages müsste sie trotzdem selbst aufbringen. Kommt die finanzielle Unterstützung, sollen vor allem die alte Heerstraße, also die Ortsverbindung zwischen Lüttewitz und Glaucha, die Straße zwischen Lüttewitz und Ottewig sowie die Straße zwischen Zschaitz und Ottewig eine doppelte Oberflächenbehandlung erhalten.

