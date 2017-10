Wintersaison am Eiskanal beginnt Nach den Skeleton-Athleten kommen jetzt die Rennrodler. Es geht bereits um Titel.

Am Wochenende starten die Rennrodler zu den Deutschen Meisterschaften. © Archiv: Kamprath

Während der goldene Herbst in voller Blüte steht und die Temperaturen noch einmal über die 20-Grad-Marke klettern, hat am DKB-Eiskanal in Altenberg die Wintersaison begonnen. Laut Pressemitteilung der Wintersport Altenberg GmbH bereiten sich die Kufensportler im Kohlgrund auf ihre olympische Saison vor. Nachdem bereits die A-Kader der deutschen Skeleton-Mannschaft in Altenberg trainiert haben, reist nun die Rodel-Nationalmannschaft ins Osterzgebirge. Am Sonntag, 22. Oktober, finden hier die Deutschen Meisterschaften im Rennrodeln statt. Olympiasieger und Weltmeister werden sich dann im Eiskanal messen, aber auch einige Nachwuchsathleten wie die Altenberger Junioren-Weltmeisterin Jessica Tiebel. Neben Rennläufen für Damen, Herren und Doppelsitzer – die Starts sind ab 9 Uhr – gibt es auch einen Teamstaffel-Wettbewerb. (SZ)

Tickets kosten fünf Euro, ermäßigt drei Euro und sind an der Tageskasse erhältlich.

