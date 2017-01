Winters Stelldichein erst nach der Weihnacht Das Wetter im Dezember war wechselhaft. Richtig kalt wurde es in der Oberlausitz nicht.

Weihnachtsmarkt bei Nieselwetter: So sah es im vergangenen Dezember – wie hier auf dem Ruprechtmarkt in Ebersbach – vielerorts aus. Auch die Weihnachtsfeiertage blieben leider ohne Schnee. © Matthias Weber

Das alte Jahr verabschiedete sich doch recht frisch. Hochnebel am Horizont oder Wiesennebel rechts und links der Straßen ließen ahnen, dass der Winter nun bald anrücken wird. Dabei hatten wir es meteorologisch gesehen bis Neujahr durchaus mit einem Hochdruckgebiet zu tun. Yörn zog heran aus Nordfrankreich und den Benelux-Staaten, um sich dann immer mehr auch in Richtung Oberlausitz auszudehnen. Das Hoch zeigte sich ungewöhnlich kräftig und brach mancherorts sogar Luftdruck-Rekorde.

Ein Tief mit polarer Luft erreichte uns erst nach den Feiertagen. Reifglätte gab dann erste Achtungszeichen an die Autofahrer, und Minus-Temperaturen machten um Silvester auch das Kratzen an der Autoscheibe nötig.

Trotzdem, egal ob Regen, Sonne oder Temperaturen – die Wetterunterschiede in der Oberlausitz waren im Dezember groß. Die Messstation Bertsdorf-Hörnitz meldete zum Beispiel am 10. Dezember einen Tageshöchstwert von 11, 5 Grad Celsius, während es am Silvestertag einen Tiefstwert von minus 6, 6 Grad gab.

Ein ähnlich wechselhaftes Bild ergibt sich dort bei den Niederschlägen. Am zweiten Weihnachtsfeiertag kamen hier 17,4 Liter pro Quadratmeter vom Himmel, an rund 20 anderen Tagen regnete oder schneite es gar nicht. Ähnlich war es auch in Dürrhennersdorf, wo es am zweiten Festtag 20,6 Liter gab, oder auch in Eibau-Walddorf mit 19,5 Litern. Dass es dabei in der Region selbst auch Unterschiede gibt, zeigen die Werte aus Ostritz, wo an diesem Tag gar nichts vom Himmel kam.

Die Sonne erfreute uns vor allem nach Weihnachten mit bis zu sieben Stunden Sonnenscheindauer täglich. Auch die Tage vor dem Fest ließ sich Klärchen öfters sehen. Im Schnitt war der Dezember ein sehr trockener Monat, allerdings mit für diesen Monat relativ viel Sonne.

Wind kam vor allem um die Weihnachtstage auf, wo die Wetterstation Bertsdorf-Hörnitz bis zu 16,4 Meter pro Sekunde meldete.

Da am Weihnachtstag die Temperaturen in der Region generell zwei bis drei Grad über Null betrugen, würden die Vorfahren mit ihren Wetterregeln durchaus von einem grünen Christtag sprechen. Das wiederum lässt die Prognose auf einen weißen Ostertag zu. „Ist es grün zur Weihnachtsfeier, fällt der Schnee auf Ostereier“, sagten sie. Für die Bauern ist es am besten, wenn der Dezember ein richtiger Wintermonat mit Kälte und Schnee wird. „Auf kalten Dezember mit tüchtigem Schnee, folgt fruchtbar Jahr mit reichlich Klee“, geht die Bauernregel. Also war der vergangene Dezember eher nicht so gut für Ernteprognosen.

Dennoch darf man sich hierzu überraschen lassen. Auch der moderne Weltklimarat (IPCC) geht für 2017 bei Wetterprognosen von einigen Fehlern und Ungenauigkeiten aus, die zwar generelle Hauptaussagen vor allem zu den Treibhausgasemissionen nicht infrage stellten, aber Voraussagen nicht als statisch ansehen – Ausnahmen sind also die Regel. Übrigens fordert der IPCC auch zu lokalen und kommunalen Klimaschutzaktivitäten auf. Solche Maßnahmen können alle Handlungsbereiche des Klimaschutzes wie Mobilität, Wohnen, Strom- und Heizenergieverbrauch, Ernährung, Flächenverbrauch und Konsum betreffen. Vielleicht noch etwas für die guten Vorsätze für 2017 ?

Allgemein, also trotz aller Ausnahmen an einzelnen Tagen, gilt 2016 jedenfalls als sehr warmes Jahr. Dabei präsentierte es sich durchschnittlich sonnig und recht trocken. Einem sehr milden Winter folgten kalte Phasen mit Schneefällen im März und sogar Ende April, als es noch einmal schneite. Ende Mai und in den darauffolgenden Wochen gingen zahlreiche sehr heftige Unwetter nieder.

Es kam ein zunächst wechselhafter Sommer, der schließlich doch noch Hitzewellen mit Temperaturrekorden zu bieten hatte. Damit kehrte im Spätsommer auch die Trockenheit zurück, welche die Gewässerpegel sinken ließ. Einem durchschnittlich nassen Herbst mit dem ersten Schnee folgte ein extrem trockener und schneearmer Dezember.

