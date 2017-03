Winterruhe bringt Eisstadion in Verzug Ob die fehlenden Wochen aufzuholen sind, ist offen. Jetzt sind die Außenanlagen in Auftrag gegeben. Stadträte kritisieren die Kalkulation.

Das Eisstadion zeigt sein Dach. Aber noch ist es nicht vollendet, der Winter kam dazwischen und mit ihm Bauverzug. © André Schulze

Niesky. Am Eisstadion wird gebaut, das ist die gute Nachricht, die Fachbereichsleiterin Barbara Giesel im Stadtrat verkünden konnte. Der Dachdecker ist am Werkeln und eine Elektrofirma nimmt Installationsarbeiten vor. Ebenso hat der Stahlbauer mit dem Hallendach noch zu tun. Aber eigentlich sollten diese Arbeiten bereits zum Jahresende fertig sein, aber der doch noch gekommene Winter sorgt für eine Bauverzögerung bei diesem Gewerk. „Die Stahlbauarbeiten sollen nun bis zum 20. März abgeschlossen sein“, erklärte die Leiterin Technischer Dienste. Sie spricht von einem zweimonatigen Bauverzug, der nun eingetreten ist.

Auf das Gesamtprojekt Eisstadion soll sich dieser aber nicht negativ auswirken, auf einzelne Gewerke schon. Denn der Dachdecker kann sein Werk erst vollenden, wenn der Stahlbauer seine Arbeit geleistet hat. Andreas Kagelmann (Die Linke) mahnte an, dass, wenn der Eröffnungstermin nicht zu halten ist, das rechtzeitig in der Öffentlichkeit bekannt zu gegeben. Doch die Stadt, so Oberbürgermeisterin Beate Hoffmann, hält an der Eröffnung im Oktober dieses Jahres fest.

Deshalb wurde in der Sitzung am Montag gleich ein weiteres Los für das Eisstadion vergeben. Dabei handelt es sich um die Außenanlagen, die Erdbau-, Beton- und Pflasterarbeiten sowie den Landschaftsbau . Drei Firmen haben ihre Angebote eingereicht. Der Zuschlag ging an ein Seer Unternehmen mit dem preiswertesten Angebot von 353 882 Euro. Ausgegeben sollten laut Planer eigentlich rund 300 000 Euro werden. Die höhere Summe begründete Barbara Giesel in zusätzlichen Leistungen, die aber notwendig sind. Was Stadtrat Harald Prause-Kosubek (SPD) zu der Frage veranlasste, ob das ein Planer nicht vorher wissen müsste? Bernd Funke (Bürgerbewegung) sagte, dass die Planung und Ausschreibung zu spät erfolgte, da die Preise wieder angezogen haben. Nun muss die Stadt die Mehrkosten tragen.

Auf die Frage, wo die Stadt überhaupt mit den Kosten für das Eisstadion stehe, konnte auch am Montag keine konkrete Zahl genannt werden. Stattdessen gab es die Auskunft der Oberbürgermeisterin, dass bisher nur für das erste Los, die Solaranlage, eine Schlussrechnung vorliege. Alle weiteren Gewerke müssen noch ihre Abrechnungen einreichen. Seit elf Monaten wird an dem Prestigeobjekt bereits gebaut.

