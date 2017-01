Winterruhe beim Straßenbau

Eigentlich sollte es diese Woche auf den Baustellen in Preititz weitergehen. Doch daraus wird nichts. „Die Witterung lässt es derzeit nicht zu. Ein bisschen wärmer müsste es schon werden“, sagt der Malschwitzer Bürgermeister Matthias Seidel (CDU). Seit dem vorigen Sommer lässt die Gemeinde in Preititz den verlandeten Mühlgraben in Ordnung bringen. Der Graben, der zu DDR-Zeiten verrohrt worden war, wird zum großen Teil wieder geöffnet. An anderer Stelle kommen größere Rohre rein, damit das Wasser besser abfließen kann. Wegen der desolaten Verrohrung standen bei Hochwasser nämlich immer wieder Teile des Ortes unter Wasser.

Außerdem lässt der Abwasserzweckverband in Preititz seit vorigem Jahr neue Kanäle verlegen, um die Grundstücke an die zentrale Kläranlage anzuschließen. Auch damit sollte es jetzt eigentlich weitergehen. Nun werde je nach Wetterlage entschieden, wann die Winterpause endet, so Seidel. Ziel sei, die Abwassererschließung bis Ende April abzuschließen. (SZ/MSM)

