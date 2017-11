Winterreifenpflicht in Böhmen Bis Ende März gelten strenge Reifenvorschriften. Für Pkws wird eine höhere Profiltiefe verlangt als in Deutschland.

Mindestens vier Millimeter Profiltiefe sind bei Winterreifen vorgeschrieben. © - keine Angabe im huGO-Archivsys

Noch bis Ende März gilt in Tschechien allgemeine Winterreifenpflicht. Das gilt aber nur bei winterlichen Straßenverhältnissen, wenn auf der Straße eine geschlossene Schneedecke oder Eis liegt, oder laut der Wettervorhersage derartige Situation eintreten können. Außerdem gibt es Abschnitte, für die diese Winterreifenpflicht die ganzen fünf Monate ohne Rücksicht auf das Wetter gilt. Diese Strecken sind aber beschildert. Betroffen davon ist unter anderem die Autobahn D1 von Mirosovice bis Kyvalka. In der Region Usti nad Labem (Aussig) gilt sie zwischen Chomutov (Komotau) und dem Berg Sv. Sebestiana sowie zwischen Dubi und Cinovec. In der Region Liberec (Reichenberg) sind seit Neuem die Straße 290 von Desna (Dessendorf) nach Sous (Darre) und von Bily Potok (Weißbach) zur Smedava (Wittighaus) eingeführt. Ohne Winterreifen geht es auch auf den viel befahrenen Straßen im Riesengebirge nicht, unter anderem auf den Straßen 286 und 294 zwischen Vitkovice, Horni Misecky und Rokytnice nad Jizerou.

Autos mit einem Gewicht von unter 3,5 Tonnen müssen eine Reifen-Profiltiefe von mindestens vier Millimetern vorweisen, für schwerere Kraftwagen gelten auf allen Rädern der Antriebsachse mindestens sechs Millimeter. Unabhängig von der Winterreifenpflicht besteht an speziell ausgeschilderten Strecken noch eine Schneekettenpflicht. Vor einigen Straßenabschnitten weist das gleichnamige Verkehrszeichen darauf hin. Es ähnelt dem deutschen – zeigt einen weißen Reifen mit Kette auf blauem Grund. Die Ketten darf man aber nur bei einer kompakten Schnee- oder Eisschicht nutzen. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit mit angelegten Schneeketten beträgt 50 Kilometer/Stunde.

Die Einhaltung der Winterreifenpflicht kontrolliert die tschechische Polizei. Das Bußgeld für das Fahren ohne Schneeketten oder Winterreifen in den gekennzeichneten Abschnitten kann bis zu 2 000 Kronen betragen, umgerechnet rund 80 Euro. (art)

