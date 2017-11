Winterpause für Stoppomat Das Messgerät für sportliche Radfahrer haben 55 Männer und Frauen genutzt. Einen Rekord erzielten sie 2017 zwischen Königstein und Gohrisch nicht.

Auf der 2,65 Kilometer langen Strecke zwischen Königstein und Gohrisch mit 163 Höhenmetern konnte man seine Fähigkeiten auf dem Rennrad austesten. © Symbolfoto Hübschmann

Der Stoppomat zwischen Königstein und Kurort Gohrisch geht in die Winterpause. Wolfgang Vogt, Medienbeauftragter des Kreissportbundes Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, teilt mit, dass die Elektronik an den Start- und Zielpunkten am Hotel „Lindenhof“ in Königstein und am Hotel „Margaretenhof“ im Kurort Gohrisch ausgebaut wurde. Auf der 2,65 Kilometer langen Strecke mit 163 Höhenmetern konnte man seine Fähigkeiten auf dem Rennrad austesten. In diesem Jahr waren 55 Männer und Frauen am Start. Am schnellsten war Sabine Said aus Jettingen mit 7:07 Minuten. Die Bestzeit allerdings stammt noch aus dem Jahr 2014, als der Radeberger Thomas Hoffmeister die Strecke in 6:36 Minuten zurücklegte. Über den Beginn der Stoppomat-Saison 2018 wird der Kreissportbund rechtzeitig informieren. (SZ)

