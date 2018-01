Winterpause auf der Schlossbaustelle

Bereits ein Drittel des historischen Dachstuhls auf dem Westflügel von Schloss Jahnishausen wurde bis zur Winterpause instandgesetzt. Das teilte Inka Engler vom Schlossretter-Verein Accademia Dantesca Jahnishausen mit. Ab Mitte Januar sollen die Arbeiten in dem aus dem 17. Jahrhundert stammenden Dachstuhl weitergehen. Fürs Frühjahr plant der Verein gerade eine kleine Veranstaltung für alle Spender, die die Sanierung möglich machen. „Das dürften um die 100 Leute sein. Sie können sich dann ein Bild von den Arbeiten machen. Wer will, kann sich noch einen alten Dachziegel mitnehmen“, so Engler. Ein Termin stehe allerdings noch nicht fest. (SZ/veb)

zur Startseite