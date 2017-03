Winterpause am Kreisverkehr endet Am 13. März packen die Bauarbeiter am Bautzener Schliebenkreisel wieder an. Der wird etwas teurer.

Die Winterpause am Schliebenkreisel ist bald vorbei. Ab dem 13. März wird hier wieder gearbeitet. © Uwe Soeder

Der Winter ist vorbei. In zehn Tagen sollen deshalb die Arbeiten am halbfertigen Kreisverkehr am Knotenpunkt Schliebenstraße, Dresdener Straße und Clara-Zetkin-Straße fortgesetzt werden. Man werde mit den Nebenanlagen beginnen, berichtet Tobias Schilling aus dem Presseamt. Wann wieder Baustellenampeln aufgestellt und welche Straßenabschnitte gesperrt werden, das entscheide sich in der nächsten Woche.

Unterdessen hat der Stadtrat am Mittwoch Mehrkosten in Höhe von 75 000 Euro für den neuen Kreisverkehr einheitlich abgesegnet. Den Zuschlag gibt es aus mehreren Gründen. So soll das Stück der Clara-Zetkin-Straße von der Einmündung der Leibnizstraße bis zum Kreisel einen grundhaften Ausbau erhalten. Zunächst sollte hier nur oberflächlich asphaltiert werden. Weil aber an sehr vielen Stellen Leitungen verlegt wurden, sei es sinnvoll für 36 000 Euro die komplette Schwarzdecke auszutauschen und vorher den Untergrund zu verdichten. So können Absenkungen verhindert werden. Außerdem muss ein Teil der Asphaltschicht am Kreisel wieder abgefräst werden. Sie wurde im Dezember provisorisch eingebaut, damit der Verkehr rollen kann. Für den Einbau einer soliden Decke war die Witterung kurz vor der Winterpause schon zu schlecht gewesen. Kostenpunkt: 19 000 Euro.

Weitere 20 000 Euro mehr fallen für allgemein gestiegene Bau- und Planungskosten an. Die Mehrausgaben werden größtenteils vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr finanziert. Insgesamt kostet der Schliebenkreisel nun 1,075 Millionen Euro. Fast 700 000 Euro kommen aus Fördertöpfen des Landes. Im Mai 2017 soll der Kreisverkehr fertig sein. (SZ/ma)

