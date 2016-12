Wintermarkt-Aufbau stockt noch Direkt nach dem Weihnachtsmarkt sollte es nahtlos weiter gehen. Doch es gibt Startschwierigkeiten.

Der Meißner Weihnachtsmarkt war gut besucht. Bei dem sich nun anschließenden Wintermarkt gibt es noch Probleme. © Claudia Hübschmann

Dichtes Gedränge wie teilweise auf dem Meißner Weihnachtsmarkt hat es bislang auf dem sich direkt anschließenden Wintermarkt nicht gegeben. Ein Grund: Dessen Aufbau scheint ins Stocken geraten zu sein. Einige Meißner wunderten sich zuletzt – vor allem am Vormittag – über noch sehr wenige Buden und ein wenig einladendes Gesamtbild, nachdem viele Standbesitzer nach Weihnachten weitergezogen sind. Der Wintermarkt in Meißen ist seit dem 25. Dezember geöffnet und kann bis zum 8. Januar 2017 zwischen 11 und 18 Uhr besucht werden. An Silvester ist er von 11 bis 14 Uhr und von 18 bis 1.30 Uhr geöffnet.

Organisator des Wintermarktes ist nun schon seit acht Jahren der Meißner Ernst-Ulrich Boden. Am vergangenen Dienstag ist er für die SZ nicht zu erreichen, um über die Gründe für die eher dürftige Anfangsphase des Wintermarktes zu sprechen. Allerdings ist es nicht ungewöhnlich, dass Ab- und Aufbauarbeiten in den ersten Tagen das Bild auf dem Markt prägen.

In der Regel tummeln sich an den Tagen kurz vor Jahreswechsel dann wieder viele In- und Ausländer auf dem Areal vor dem Rathaus. (SZ/mhe)

