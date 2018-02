Wintermalerei zum Ferienende

© Joachim Rehle

Weißwasser. Die Malwerkstatt in der Station Junger Naturforscher und Techniker in Weißwasser erfreut sich während der Winterferien eines regen Zuspruchs. Von Montag bis Freitag sind hier zwölf Mädchen und Jungen unter der Regie von Sabine Gutjahr damit beschäftigt, Wintermotive mit Farbe und Pinsel zu malen. Sarah, Lina und Oskar haben versucht, Frühlingsboten in der kalten Jahreszeit an die Fensterscheibe zu bringen. Von innen betrachtet, stehen ihre Phantasiebilder jetzt mitten in der Landschaft der Station. Am heutigen Freitag stellen die Kinder ihre kleinen Kunstwerke von 15 bis 16 Uhr ihren Eltern und allen interessierten Gästen vor.

