Winterliches Spektakel am Fasanenschlösschen Die Veranstaltung kleiner und auf dem Areal an der Hofküche zu machen, war eine Premiere. Der Andrang übertraf die Erwartung.

Gespann mit Geschichte: Renata Linné als Fürstin Lubomirska von Teschen und Jens Friebel als königlicher Gondoliere bei der ersten Ausgabe der „Winterlust am Fasanenschlösschen“ in Moritzburg. © Norbert Millauer

Zu diesem Anlass zeigt sich in Moritzburg sogar die Skandalfrau vom Hofe öffentlich mit dem königlichen Gondoliere. Jenem Mann, der über alle Schäferstündchen auf dem Wasser Bescheid weiß. Der Anlass ist die traditionelle winterliche Veranstaltung des Vereins Muse im Fasanengarten, die am Sonnabendnachmittag erstmals in neuem Format umgesetzt wurde. „Winterlust am Fasanenschlösschen“ heißt es und ist eine kleinere Variante der früheren „Zitterpartie“. Denn die war den zehn aktiven Vereinsmitgliedern nach elf Ausgaben über den Kopf gewachsen.

Das Ansinnen ist geblieben: Deutschlands letzten historischen Fasanengarten auch in der kalten Jahreszeit kulturell zu beleben. Nun wurde erstmals im Winter neben der Hofküche lustgewandelt.

Das geschieht durch eine ideenreiche Verknüpfung von modernen Angeboten und historischen Querverweisen. So können die Besucher English Crumble im alten Brunnenhaus kosten. Was die stellvertretende Vereinschefin Margitta Hensel humorvoll „unsere kleine Brexit-Hütte“ nennt, ist jenes Gebäude an der Hofküche, aus dem die Wasserleitungen zu einer Insel im Teich führen. Damit konnte die Fürstin eben auch dort ein Bad nehmen.

Als Fürstin Lubomirska von Teschen – einst Augusts Geliebte – bewegt sich Muse-Vereinsmitglied Renata Linné durch die Menge. „Ihr würdet gut zu mir passen“, sagt sie zu einer jungen Dresdnerin. „Was wir sind, nennt sich heute Emanze.“ Unübersehbar in der Masse ist auch Jens Friebel – als königlicher Gondoliere.

Viele Familien mit Kindern nutzen das winterliche Spektakel als Ausflugsziel. Bei einbrechender Dunkelheit erzeugen Lampions und offene Feuer eine märchenhafte Atmosphäre. Als musikalischer Gast ist die Sängerin Carinha eingeladen. Mit verträumt-mystischen Klängen zeigt die Künstlerin eine neue Facette von sich. Bisher ist sie vor allem als Interpretin des Aschenbrödel-Liedes bekannt, zu dem sie einen eigenen Text schrieb. „Ich finde es total gemütlich, wie die Leute hier durchschlendern“, sagt sie. „Ich hoffe sehr, dass es dieses Fest nächstes Jahr wieder gibt.“

Die Besucherzahlen legen es nahe. Denn allein in den ersten zwei der vier Veranstaltungsstunden schauen nach Schätzung des Vereins um die 1 000 Leute am Fasanenschlösschen vorbei. „Ich bin selbst überrascht“, gesteht Margitta Hensel. „Ich hatte mit der Hälfte gerechnet.“

