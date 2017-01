Winterliche Blütenträume Im Wolfstal wurde die Kameliensaison eröffnet. Nach der Sanierung einer Dachhälfte bekommt die Pflanze jetzt wieder mehr Licht.

Karin Freibel und Ute Krause gehören in diesem Jahr zu den ersten Besuchern des Kamelienhauses. Bis Ende März können Gäste die Blütenpracht des exotischen Gewächses betrachten. © André Braun

Wenn man an Gewächse denkt, die im Winter blühen, hört es bei den meisten wahrscheinlich schon nach dem Schneeglöckchen auf. Dabei gibt es auch hier in der Region einige kaum zu übersehende Exemplare von Pflanzen, die ihre Blütezeit im Winter haben: Die Kamelien im Kamelienhaus bei Roßwein. „Unsere größte Kamelie ist etwa sechseinhalb Meter hoch und hat einen Kronendurchmesser von ebenfalls sechseinhalb Metern“, so Martina Thiele vom Roßweiner Heimatverein. „Sie heißt Teerose des Winters und hat weiße, gefüllte Blüten.“ Bereits Anfang des 19. Jahrhunderts, etwa 1810, soll sie nach Roßwein gekommen sein. Neben der Größe des Strauchgewächses und der Schönheit seiner Blüten, ist die Blütezeit der Kamelie, die von Januar bis März geht, ihre größte Besonderheit.

„Das lockt natürlich jedes Jahr viele Besucher an. Im Schnitt kommen pro Saison etwa 2 500 Interessierte zu uns“, so Thiele. Die diesjährige Saison ist eröffnet, am 26. März schließt das Kamelienhaus wieder. Geöffnet hat es bis dahin jedes Wochenende, in der Zeit von 11 bis 16 Uhr. Diesjähriges Thema der Kameliensaison ist „Kamelien – Blüten – Träume“. Ingolf Augstein, Stadtgärtner und von seinen Freunden als „Kamelienpapst“ betitelter Pfleger der Kamelien, setzte dieses Thema mit einem Blütenbett mitten unter den Kameliensträuchern, einer Schaufensterpuppe im Nachthemd und Blütenbildern an den Wänden um. „Man kann jetzt richtig schön träumen hier“, freut sich Thiele über die entspannende Gestaltung des Stadtgärtners, der sich jedes Jahr ein neues Thema für die Kamelien in Roßwein ausdenkt.

Ursprünglich sind die Kamelien Ostasien beheimatet. Wahrscheinlich erst im 18. Jahrhundert wurden einige Exemplare aus Kolonien in China nach Europa importiert. Dort verbreitete sie sich mit der Zeit als Zierpflanze in vielen Schlossgärten, darunter auch in Pillnitz. Dort steht heute die älteste Kamelie nördlich der Alpen, die Ende des 18. Jahrhunderts nach Pillnitz kam und dort immer noch zu bewundern ist.

Im vergangenen Jahr wurden einige wichtige Renovierungsarbeiten am Gewächshaus für die Kamelien durchgeführt. So wurden über Jahre gesammelte Spendengelder dafür verwendet, eine Hälfte des durchsichtigen Daches zu erneuern, da die Platten zu dunkel geworden waren. Für 2017 und die Jahre danach steht deshalb wieder das Sammeln von Spenden im Vordergrund, um in nächster Zeit auch die andere Dachhälfte, die ebenfalls nicht genug Licht durchlässt, renovieren zu können. Wie jedes Jahr gibt es die Möglichkeit, Kamelien zu kaufen. Pfleger Augstein gibt Tipps für den richtigen Umgang: „Die Pflanzen brauchen ein ähnliches Klima, wie sie es auch in ihrer Heimat Ostasien hätten. Also eine hohe Luftfeuchtigkeit, kühle, helle Umgebung und nicht zu kalte Temperaturen im Winter.“

