Winterlese abgeschlossen Mit Mostgewichten von über 100 Grad Oechsle wurden die Beeren in den Keller gebracht. Nun sind die Proschwitzer Winzer sehr gespannt auf das Ergebnis.

Bei minus 5 Grad Celsius wurde in Seußlitz nun der Riesling gelesen. © Symbolbild/dpa

„In den frühen Morgenstunden haben wir am Dienstag unsere letzten Trauben des Jahrgangs 2016 eingebracht. Bei minus 5 Grad Celsius wurde in unserer einzigen Terrassenlage in Seußlitz der Riesling gelesen“, das teilte Alexandra Prinzessin zur Lippe, die Sprecherin des Weingutes, mit.

Mit Mostgewichten von über 100 Grad Oechsle wurden die Beeren in den Keller gebracht. Nun sind die Proschwitzer Winzer sehr gespannt auf das Ergebnis. „In diesem Jahrgang wird es keine weitere Lese bei uns geben. Wir haben uns entschlossen, auf einen möglichen Eiswein zu verzichten und erwarten nun eine hochklassige Riesling-Auslese aus der Seußlitzer Terrassen-Steillage“, heißt es weiter. Diese Steillage befindet sich oberhalb des Seußlitzer Schlosses.

(SZ)

