Winterhochwasser ebbt langsam ab Kurz vor der ersten Alarmstufe zieht sich die Elbe wieder auf ihre normale Breite zurück. Die Wintersport-Arena kann weiter aufgebaut werden.

Das Wasser der Elbe weicht wieder am Weltcup-Gelände, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so wirkt. © Stefan Becker

Dresden. Entwarnung für die Skiläufer am Königsufer: So wie es derzeit aussieht, muss der Aufbau der Wintersportarena nicht abgebrochen werden. Die Elbe zieht sich langsam wieder zurück.

Der Fluss ist trotzdem noch recht voll. Bis zum Samstagabend war der Pegel in Dresden auf 3,36 Meter gestiegen. Damit lag er nur wenige Zentimeter unter der ersten Alarmstufe. Am Sonntagnachmittag wurden noch 3,12 Meter gemessen – normal sind etwa 1,80 Meter. Für die Jahreszeit milde Temperaturen hatten den Schnee im Gebirge tauen lassen. Dazu kam Regen. Für Montag und Dienstag erwarten die Meteorologen zunächst keinen weiteren Niederschlag, sodass die Elbe wieder schmaler werden dürfte.

Die Organisatoren des Ski-Weltcups am Neustädter Elbufer haben die Pegelstände ganz genau im Blick. Denn ab 4,60 Meter muss alles, was die Natur nicht für die Wiesen vorgesehen hat, weggeräumt sein – Zäune, Container, Zelte. Das alles könnte für das Wasser zum Hindernis werden.

Auch zum kommenden Wochenende hin, wenn die Skiläufer am Königsufer antreten, sollte die Elbe nicht erneut anschwellen. Tendenziell könnte es wieder kühler werden, was den Tauprozess in den Bergen stoppen würde. Auch auf Dauerregen deuten die Wettermodelle derzeit eher nicht hin. Ab einem Wasserstand von vier Metern wird in Dresden die erste Alarmstufe ausgerufen. Ab diesem Zeitpunkt steht der Fluss unter ständiger Beobachtung. Ab sieben Metern, der vierten und zugleich höchsten Alarmstufe, muss mit großflächigen Überschwemmungen in Elbnähe gerechnet werden.

