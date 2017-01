Wintergaudi am Altmarkt startet am Freitag Bis Anfang März werden die Holzbuden rund um eine Eisbahn stehen. Auch eine Rutsche ist wieder aufgebaut.

Noch ist das Budendorf auf dem Altmarkt eine Baustelle. Bis Freitag soll alles aufgestellt und geschmückt sein. © Christian Juppe

Im Moment gleicht das Winterdorf am Altmarkt eher einer Containerstadt. Denn noch ist vom Hüttenzauber mit Spaßstationen wenig zu sehen, dafür bestimmen die Handwerker, schweres Gerät und Maschinen das Bild am Platze. Doch Roland Schröter von der Media Service GmbH versichert: „Bis Freitag ist alles aufgebaut.“

Neben den Buden und der mehrstöckigen Holzmühle soll vor allem die Eisbahn die Feiergäste anlocken. Allerdings ist die Fläche dafür in diesem Jahr kleiner als zuletzt. In den vergangenen Jahren – der Dresdner Winterzauber findet zum vierten Mal statt – hatte der Berliner Veranstalter Bergmann Eventgastronomie die Eisbahn Stück für Stück erweitert. Dies haben die Verantwortlichen im Rathaus mitbekommen, deshalb kann die Fläche nur auf den ursprünglich bewilligten Abmessungen gespritzt werden.

Die betragen 16 mal 30 Meter. Das Eis entsteht Schicht für Schicht, bis eine Dicke von zehn Zentimetern erreicht ist. Dafür sind 55 Kubikmeter Wasser notwendig. Im Idealfall vereist eine Schicht von einem Millimeter in einer Stunde, wenn die Außentemperatur nicht über fünf Grad Celsius steigt. Mit zu viel Wärme sollte es dieses Jahr aber keine Probleme geben. Zunächst muss die Bande mit ihren Halterungseisen am Boden festfrieren. Zudem muss sie an den Verbindungsstellen der einzelnen Elemente dicht werden. Insgesamt dauert das Vereisen zwei bis drei Tage.

Der Aufwand lohnt sich, denn der Winterzauber gastiert immerhin bis zum 5. März, also länger als der Striezelmarkt, in Dresden. Auch nächstes Jahr werden die Berliner mit ihrem Konzept wiederkommen, so lange gilt ihr Vertrag. Danach will die Stadt das Event neu ausschreiben.

Das geschmückte Winterdorf, in dem auch eine große Rutsche, Stehtische und wärmende Feuerstellen aufgebaut sind, betreten die Besucher durch drei Eingangstore. Der Eintritt ist frei. Eislaufen, Eisstockschießen und die meist bayrisch-österreichische Küche haben dagegen ihren Preis. Die Speisekarten sind auch auf Englisch und Tschechisch formuliert, weil Gäste aus dem Ausland erwartet werden. Es wird an verschiedenen Tagen besondere Veranstaltungen geben. Zur Eröffnung am Freitag ab 17 Uhr haben sich das Westernhagen-Double Marius Müller Weitersagen und die Gebrüder Blattschuss angesagt.

