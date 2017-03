Winterferien ohne Eisbahn? In Annaberg-Buchholz können Besucher bis März Schlittschuh laufen. In Görlitz wünschen sich das auch viele – die Stadt möchte es aber im Moment nicht.

So sieht’s in Marienberg aus, wenn mitten in der Stadt Schlittschuh gelaufen wird. Während der Weihnachtszeit betreibt ein Unternehmen aus Annaberg-Buchholz die Eisbahn hier, nach dem Jahreswechsel dann in Annaberg selbst. © Privat

Der Frühling kommt endlich – nächste Woche wohl so richtig. Und doch ist vielen Görlitzern der Winterspaß auf dem Obermarkt noch in bester Erinnerung. Nach wie vor wird über die Eisbahn-Premiere gesprochen. Viel Lob gab und gibt es, aber auch drängende Fragen: Ist der Standort optimal? Warum kann die Bahn nicht bis Ende der Winterferien aufgebaut bleiben? Weil es immense Mehrkosten bedeuten würde, stellte Bürgermeister Michael Wieler im jüngsten Stadtrat noch einmal heraus. „Die Aufbaukosten sind nicht entscheidend, aber die Personalkosten“, sagte Wieler. „Jemand muss die Schlittschuh-Ausgabe betreuen, der Eismeister muss bezahlt werden.“ Und noch einen Aspekt bringt Wieler. Laut den Erfahrungen anderer Eisbahn-Betreiber würde das Interesse am Eislaufen nach der Weihnachtszeit deutlich nachlassen. Schwer zu glauben, vor allem in einem Bilderbuch-Winter wie dem gerade zu Ende gegangenen.

Dorit Engert aus Annaberg-Buchholz betreibt im Erzgebirge gleich zwei Eisbahnen – genau genommen eine in zwei Städten. Die Geschäftsführerin der Eisarena Erzgebirge betreibt seit vier Jahren die 450 Quadratmeter große Bahn in Annaberg-Buchholz. In diesem Winter wagte sie eine Neuerung: Während der Weihnachtszeit wurde die Bahn in Marienberg aufgebaut, Anfang Januar zog sie um nach Annaberg-Buchholz. Hier stand sie bis nach den Winterferien. Und Dorit Engert, die übrigens aus Görlitz stammt und in Niesky gelebt hat, hat interessante Erfahrungen mit diesem Experiment gemacht. „Es macht einen enormen Unterschied aus, ob ich die Bahn in der Weihnachtszeit habe“, sagt sie. Dann würden deutlich mehr Besucher kommen – auch angezogen vom Drumherum des Weihnachtsmarktes.

Für Annaberg-Buchholz lasse sich die Eisbahn mit dem Weihnachtsmarkt schwer verbinden. Zu viele Touristenbusse, zu wenig Platz. In Marienberg ist das anders, hier gibt es die Möglichkeit, die Bahn unmittelbar am Weihnachtsmarkt aufzubauen. „Wir hatten damit den totalen Erfolg. Es war eine richtige Belebung, auch für die Geschäfte ringsherum.“

In Annaberg konzentriere sich das Eislaufen dann schließlich vor allem auf Schulklassen und Kindergartengruppen. Daran werden auch die Öffnungszeiten angepasst. Schon ab 8 Uhr können hier die ersten Gruppen losrutschen. Ansonsten ist die Bahn wochentags von 13 bis 19 Uhr geöffnet, in den Winterferien ab 10 Uhr, am Wochenende von 10 bis 19 Uhr.

Dies alles ermöglicht ein halbwegs auskömmliches Betreiben der Anlage auch nach dem Weihnachtshoch. Aber Dorit Engert räumt aus den Erfahrungen der letzten Jahre ein, dass das Interesse ab Januar doch schlagartig nachlasse. „Wenn es das Angebot zu lange gibt, ist die Luft raus. Und auch das Geld sitzt dann nicht mehr so locker.“ Sie empfiehlt: „Bei relativ frühen Winterferien macht es Sinn, die Bahn noch zu lassen. Sind sie sehr spät, eher nicht.“

Genau das ist für die kommenden Jahre die Frage in Görlitz. Unter anderem würde sich Stadtrat Günter Friedrich eine längere Zeit wünschen, eben damit sie stärker von Schulklassen oder Ferienkindern genutzt werden könne. Er erinnert daran, dass es in der Stadt eine lange Eislauftradition aus früheren Jahren gibt.

Die Stadt hingegen will zunächst weiter an der Etablierung der neuen Bahn als feste Ergänzung zum Christkindelmarkt arbeiten. Unter anderem, indem noch mehr auf das Drumherum geachtet wird, zusätzliche Buden aufgebaut und die Gastronomie erweitert werden.

