Winterfahrt am Lauschehang Schneekanonen haben am Wochenende für ideale Bedingungen in Waltersdorf gesorgt. Und zu Beginn der Winterferien sind auch die Unterkünfte im Zittauer Gebirge gut ausgebucht.

Viele Ski- und Snowboard-Fahrer sind am Sonnabend am Lauschehang unterwegs gewesen. © Matthias Weber

Waltersdorf. Obwohl die Bedingungen nicht optimal waren, sind viele Ski- und Snowboard-Fahrer am Sonnabend den Lauschehang in Waltersdorf heruntergewedelt. Schneekanonen hatten für genügend Schnee gesorgt. Der Lift war in Betrieb. Die Unterkünfte im Zittauer Gebirge sind zu Beginn der Winterferien gut gebucht, heißt es in einer Mitteilung der Presseagentur dpa. In den Hotels und Pensionen abseits des Gebirges gebe es aber noch freie Betten, sagte eine Sprecherin der Tourismusgesellschaft Sachsen. In der ersten Ferienwoche würden die Wintersportler besonders in den Mittelgebirgen auf ihre Kosten kommen. Es bleibt kalt, und es ist Neuschnee zu erwarten. „Das wünschen wir uns natürlich“, sagte Thomas Kaufmann vom Trixi Ferienpark im Zittauer Gebirge. (SZ)

