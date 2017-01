Wintereinbruch mit Unfällen Glatte Straßen machten am Montag Auto- und Busfahrern zu schaffen. Die richtige Kälte steht aber noch bevor.

Umgestürzt: Diesen Anhänger hat es am Montag auf schneeglatter Fahrbahn in ein Feld zwischen Gävernitz und Ockrilla geschleudert. Insgesamt gab es allein Montagvormittag im Landkreis 26 Unfälle.

Abgerutscht: Auf der B 98 am Abzweig Walda ist ein Opel im Graben gelandet.

Aufgetankt: Sven Herzog war bei der AGV Riesa im Dauereinsatz.

Und plötzlich war alles weiß. In der Nacht auf Montag hielt der Winter Einzug im Landkreis. Wer morgens aus dem Fenster sah, blickte auf eine laut Deutschem Wetterdienst rund vier Zentimeter dicke Schneedecke. Was die Kinder freute, machte Autofahrern vor allem in den frühen Morgenstunden zu schaffen. Bis zum Mittag gab es im Landkreis bereits 26 Verkehrsunfälle, teilte die Polizei mit – wobei nicht nur Glätteunfälle darunter fielen, sondern beispielsweise auch Parkplatzrempler oder Vorfahrtsverletzungen. Üblich seien lediglich 16 Unfälle pro Tag.

Zwischen Gävernitz und Ockrilla kam ein Traktor mit Anhänger ins Schlittern, woraufhin der Anhänger aufs Feld kippte. Beladen war er mit Mais, den Mitarbeiter der Kmehlener Agrarprodukte GmbH mit einem Muldenbagger auf ein anderes Fahrzeug umluden. Auf der B 98 kam ein Opel Corsa am frühen Morgen am Abzweig nach Walda ins Rutschen und landete im Graben, wo er stundenlang liegenblieb.

Auch Bus und Bahn machte der plötzliche Wintereinbruch zu schaffen. „Es gibt ein paar Verspätungen im Regionalbusverkehr, weil die Straßen glatt sind, aber der Winterdienst rollt“, sagte Christian Schlemper, Sprecher des Verkehrsverbundes Oberelbe (VVO).

Weil der Schnee ganz allmählich kam und nicht zu nass war, hielten sich die Einschränkungen bei der Verkehrsgesellschaft Meißen (VGM) ebenso in Grenzen. „Teilweise hatten wir Probleme mit nicht befahrbaren Straßen, zum Beispiel am Schachtberg in Scharfenberg. Da war dann die eine oder andere Fahrt etwas verspätet“, so Geschäftsführer Rolf Baum. Die VGM-Partnerbetriebe im Großenhainer Raum hätten außerdem kleinere Unfälle mit anderen Verkehrsteilnehmern gehabt.

Damit die Busse auch nach dem Wochenende in der morgendlichen Kälte zuverlässig fahren, gibt es bei der VGM einen Warmlaufdienst. „Wenn die Fahrer die Busse um vier oder fünf Uhr morgens abholen, kann es schon sein, dass einer einmal nicht anspringt“, so Baum. „Da gibt es dann Starthilfe.“ Der Geschäftsführer lobt die Zusammenarbeit mit dem Winterdienst, die wegen der unterschiedlichen Zuständigkeiten für die einzelnen Straßen heute komplizierter sei. „Früher gab es einen einzigen Winterdienst – jetzt haben wir zwei A4-Seiten mit Telefonnummern.“

In Riesa war der Winterdienst des Unternehmens AGV seit morgens um fünf Uhr mit drei Räumfahrzeugen im Einsatz, sagt Andreas Sonnenfeld. „Ab 6.30 Uhr waren dann alle verfügbaren Kräfte draußen – 22 Mitarbeiter und zwölf Fahrzeuge“, so der Technische Leiter. Mit großen und kleinen Räumfahrzeugen, Besen und Schneeschiebern hatten sie den ersten „richtigen“ Winterdienst-Tag der Saison. Geräumt wurde in zwei Runden bis in den Nachmittag hinein. Die Fahrzeuge verteilten ein Salz-Sole-Gemisch auf der Fahrbahn, das gut wirken soll. Schwerpunkte in Riesa sind der Heideberg, die Breite Straße, aber auch Überland-Verbindungen mit Busverkehr – etwa von Nickritz nach Mergendorf.

Auch in Gröditz fuhr der Winterdienst seit früh um fünf, sagt Bauhof-Leiter Norbert Both. Es sei gut gelaufen – schließlich habe man die Fahrzeuge schon vor Silvester bereitgemacht, weil Schneefall angekündigt gewesen sei. Dienstagfrüh geht es wieder um fünf los – auch in Dörfern wie Spansberg oder Nieska, wo die Bushaltestellen nicht überdacht sind. In Nünchritz war man ebenfalls gerüstet und seit frühmorgens im Einsatz, sagt Harald Bennewitz von der Gemeindeverwaltung. Nach festem Plan arbeite man wichtige Gemeindestraßen ab, vorrangig Hanglagen. Drei Stunden dauert ein Einsatz im Schnitt.

Die Mitarbeiter der Großenhainer Straßenmeisterei waren am Montag laut Straßenmeister Wolfgang Keßler ab 3.30 Uhr im Dienst.

Ob wir uns im Landkreis auf weiteren Schneefall in den nächsten Tagen einstellen müssen, weiß Sebastian Manns vom Deutschen Wetterdienst in Leipzig. Er prognostiziert für den Dienstagvormittag mildere Luft mit Temperaturen zwischen null und fünf Grad, gegen Abend soll es erst Schnee geben, dann Regen. „Die Temperatur steigt dann an und bleibt bis Mittwochabend über null Grad“, so Manns. In der Nacht zum Donnerstag soll es nur noch wenig Schnee geben. „Dann geht die Temperatur in den Frostbereich und bleibt wahrscheinlich bis zum Sonntag dort.“ Die kälteste Nacht soll die von Donnerstag auf Freitag werden, mit Temperaturen von teilweise unter minus zehn Grad. Kälteste Tage werden voraussichtlich Donnerstag und Freitag. Der Schnee, der bis dahin gefallen ist, wird dann auch länger liegenbleiben.

