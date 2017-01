Wintereinbruch macht Straßen zu Rutschbahnen Der Winter ist nun im ganzen Landkreis angekommen. Skifahrer freut’s, Autofahrer müssen aufpassen.

In Rugiswalde freuten sich am Montag die Skifahrer über das Winterwetter. Nicht ganz so euphorisch waren die Autofahrer. © Dirk Zschiedrich

Dank des Schneefalls vom Montag ist nun in Rugiswalde bei Sebnitz der Skispaß gesichert. Der Skiclub Rugiswalde hat, auch dank zusätzlicher Beschneiungsanlagen, am Skihang beste Bedingungen für Wintersportler geschaffen.

Nicht ganz so euphorisch begrüßten am Montag die Autofahrer den Winter. Mancherorts klemmte es am Morgen auf den Straßen im Landkreis, denn der Winterdienst konnte nicht überall gleichzeitig sein. Das große Chaos blieb allerdings aus, was sicher auch daran lag, dass noch Schulferien und entsprechend weniger Fahrzeuge unterwegs waren als üblich.

Besonders Gefällestrecken in der Sächsischen Schweiz waren tückisch glatt. Nachdem zum Beispiel am Unger zwischen Neustadt und Sebnitz, in Polenz und in Saupsdorf Autos in den Graben gerutscht waren, gab es Staus, bis der Winterdienst eintraf und die verunglückten Fahrzeuge geborgen werden konnten. Die Polizei verzeichnete im gesamten Landkreis bis Mittag 19 Unfälle.

Auf der besonders schmalen und steilen Straße zwischen Struppen-Naundorf und Pötzscha trauten sich Autofahrer am Montagmorgen nicht weiter – aus Angst, wegen der Schneeglätte die Kontrolle zu verlieren. Auch hier mussten die Betroffenen zunächst auf den von der Polizei verständigten Winterdienst warten, der die Straße wieder befahrbar machte. Insgesamt waren die Straßenmeistereien laut Peter Guderle mit 15 eigenen Winterdienstfahrzeugen und 20 weiteren von Fremdfirmen unterwegs.

Bei dem recht ruhigen Winterwetter wird es am Dienstag und Mittwoch nicht bleiben. „Wir erwarten ein starkes Tiefdruckgebiet“, sagt Meteorologe Thomas Hain vom Deutschen Wetterdienst. „Der Wind nimmt stark zu.“ Er rechnet damit, dass es in der Nacht zu Mittwoch und am Tag selbst vor allem im Bergland zu viel Neuschnee kommen wird – 20 bis 30 Zentimeter. Durch den starken Wind könne es zu Schneeverwehungen kommen. „Das dürfte den Verkehr erheblich beeinträchtigen.“ Im Elbtal wird bei Temperaturen um den Gefrierpunkt Schneeregen erwartet. Weil die Nässe überfriert, kann es auch hier gefährlich werden. (mit SZ/win)

