Wintereinbruch im Zittauer Gebirge

Erster Schnee im Zittauer Gebirge © Bernd Gärtner

Lückendorf. Im Zittauer Gebirge ist jetzt bereits der erste Schnee gefallen. So zeigt dieses Foto, dass am Montag in Lückendorf am Hochwaldblick eine beachtliche Schicht liegenblieb. Bäume und Wegesrand sind davon bedeckt.

Auf den Straßen sorgte der Schnee am Montagmorgen in Ebersbach-Neugersdorf bereits für einen ersten Glätteunfall. Dort fuhr ein Lkw in den Graben.

Der Schneefall im Süden des Landkreises ist damit rund einen halben Monat früher dran als im Vorjahr. 2016 war der erste Schnee am 30. November gefallen.

Spätestens ab Mittwoch soll es der Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts nach dann wieder milder werden. Statt Schnee und Eis werde dann mit Regen gerechnet, heißt es. (szo/mit dpa)

