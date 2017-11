Winterdienstpläne durcheinandergeraten Kurz vorm Winter gibt es in Altenberg Probleme bei der Organisation und Technik.

Für den Winterdienst in Altenberg musste umdisponiert werden. © dpa

Der Bauhof Altenberg musste noch schnell vorm Wintereinbruch umdisponieren. Wie Frank Gössel die Stadträte zu ihrer jüngsten Sitzung informierte, ist die Projektgesellschaft Altenberg als Partner für den Winterdienst ausgefallen. Krankheitsbedingt kann die Firma nicht den städtischen Bauhof beim Winterdienst unterstützen, hieß es. Einen Teil der Leistung soll nun eine andere Firma übernehmen, für den anderen Teil springt der Bauhof selbst ein. Wenn es viel Schnee und Eis geben sollte, müsste dann eventuell noch eine Fremdfirma hinzugezogen werden, die über große Technik verfügt.

Zudem sind noch zwei Schneefräsen in der Werkstatt, informierte Gössel. Da es sich um Modelle vom Baujahr 1987 handelt, sei es nicht mehr so einfach, Ersatzteile zu beschaffen. Außerdem machte er die Stadträte darauf aufmerksam, dass in Zukunft in drei Streuvorrichtungen investiert werden müsse. (SZ/ks)

