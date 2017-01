Winterdienste sind vorbereitet Für die angekündigten Wetterlagen fühlen sich die Straßenmeistereien im Landkreis Görlitz gerüstet. Ab Mittag könnten Schneeverwehungen auftreten, vor allem im Gebirge.

Symbolbild. © Pawel Sosnowski/80studio.net

Für die angekündigten Wetterlagen sind die vier Straßenmeistereien im Landkreis Görlitz gut gerüstet. Darüber informiert Marina Michel vom Landkreis Görlitz. Zurzeit sind in den Lagern noch 2140 Tonnen Streusalz vorhanden. Heute und am kommenden Montag kommen 750 weitere Tonnen hinzu. In den Straßenmeistereien in Niesky, Lawalde, Weißwasser und Zittau mit rund 116 Mitarbeitern können insgesamt 4000 Tonnen Salz gelagert werden. Im Landkreis Görlitz betreuen sie mehr als 1200 Kilometer Straßen. „Sie werden derzeit von jeweils fünf privaten Firmen zusätzlich unterstützt.

Tobias Sprunk von der Polizeidirektion Görlitz liegen derzeit noch keine Verkehrsbehinderungen vor. Zwischen Donnerstag- und Freitagvormittag sind 42 Unfälle in den Landkreisen Görlitz und Bautzen passiert, was laut dem Sprecher im normalen Bereich liegt. „Die Lage ist aktuell entspannt“, sagt er.

Schneesturmtief „Egon“ zieht heute nach Osten weiter und liegt am Nachmittag mit seinem Kern bereits über Polen. Schnee und Schneeregen ziehen ebenfalls ab. Starke Schneefälle sind laut Wetterexperten um die Mittagszeit noch in den östlichen Mittelgebirge zu erwarten. Dann werden auch stürmische Böen erwartet. Das reicht für Schneeverwehungen in den östlichen Mittelgebirgen. Deshalb ist auch für das Zittauer Gebirge eine Unwetterwarnung ausgegeben. (szo/tc)

