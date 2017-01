Winterdienst startet eher und streut länger Neuschnee, Verwehungen und glatte Nebenstraßen machen den städtischen Mitarbeitern zu schaffen. Die müssen nun den Wecker früher stellen.

Der Winterdienst ist länger im Einsatz. © Bernd März

Blauer Himmel und Tauwetter am Vormittag, Schneegestöber am Nachmittag: Auf die derzeit wechselnde Wetterlage hat sich der städtische Winterdienst gut vorbereitet. Die Spätschicht verlängerte am Mittwoch den Dienst bis 23 Uhr und die Frühschicht startete am Donnerstag bereits 2 Uhr. Es gab reichlich zu tun im Hauptstreckennetz. Schauerartiger Neuschnee, Verwehungen in den Höhenlagen und steigende Temperaturen bei noch frostigem Boden beschäftigten die 51 Arbeitskräfte mit ihren 42 Fahrzeugen. Mit Erfolg: Der Berufsverkehr rollte am Donnerstagmorgen ohne große Störungen. Die wichtigsten Dresdner Straßen waren freigeräumt. Vorrangig werden weiterhin die Strecken der Buslinien, Hangstraßen und Brücken versorgt, teilt die Stadtverwaltung mit.

Auf vielen Nebenstrecken ist es dagegen noch glatt. Kraftfahrer müssen sich auf wechselnde Straßenverhältnisse an Kreuzungen und untergeordneten Straßen einrichten, sagt die Stadt. Im Laufe des Donnerstagvormittags kamen die Winterdienstler dann verstärkt in die Nebennetze. Außerdem werden die nächsten Einsätze vorbereitet. Schon für diesen Freitag haben die Meteorologen neuen Schneefall angekündigt. Die Temperatur sollen erneut sinken. Dann kann es auch auf den Hauptstraßen wieder glatt werden. Am Donnerstag war der Winterdienst bis 21 Uhr unterwegs. (SZ/kh)

