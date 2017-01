Winterdienst mit Lücken Der Bauhof in Bischofswerda räumt einige Parkplätze, aber nicht alle. Pflicht ist das auch nicht. Anderes schon.

Wegen des Schnees kann ein Teil der Pkw-Stellplätze in Bischofswerdas Innenstadt – hier auf der Kamenzer Straße – zurzeit nicht genutzt werden. © Ingolf Reinsch

Berge von Schnee dort, wo man normalerweise parken kann: Dieses Bild gehört jetzt zu Bischofswerdas Innenstadtstraßen und schon sagt die Verkäuferin beim Bäcker: „Es wird schlecht geräumt. Ich bin enttäuscht“. Geräumt wurde durch den Bauhof schon die Kirchstraße. Weil Schnee auf allen Stellplätzen lag, parkten viele daneben und damit fast schon mitten auf der Fahrbahn. Wer vorbei wollte, musste halb auf den Fußweg. Aus Sicherheitsgründen wurde der Schnee in den Schillerpark gefahren. Auch die Stellflächen auf dem Altmarkt sind geräumt. Die großen Parkplätze Kamenzer Straße, Clara-Zetkin- und Herrmannstraße ebenso, obwohl die Stadt dazu nicht verpflichtet ist, wie Bauhofleiter Sven Ganze am Freitag auf Anfrage sagte. Schnee geschoben wird auf den Parkplätzen nicht jeden Tag, sondern nach Kapazität, die auch von der aktuellen Wetterlage abhängt.

Den ganzen Altschnee aus allen Geschäftsstraßen abzufahren, ist erst einmal nicht geplant, so der Bauhofleiter am Freitag. Nach seinen Angaben kostet ein solcher Einsatz 1 000 Euro am Tag, auch weil man dafür zwei Lkw mietet. Die eigenen Fahrzeuge – acht Multicars, zwei Unimog, ein Mercedes und ein Traktor – sind mit Schiebeschild und Salzstreuer ausgerüstet und deswegen nicht zu beladen. Sie umzurüsten, um damit Schnee abzufahren, wäre für die Stadt teurer als die Miettechnik. Die Lkw werde so effizient wie möglich eingesetzt: Während der eine zum Abkippen unterwegs ist, wird der zweite beladen.

10 000 Euro Etat für Winterdienst

Insgesamt stehen dem Bauhof für den Winterdienst 10 000 Euro zur Verfügung, hieß es auf Anfrage. Damit werden vor allem Spritkosten und die für Salz und Sand beglichen. Die Gehälter der Bauhofmitarbeiter sind in der Summe nicht enthalten. Der Bauhof hat 22 Mitarbeiter, vier sind Hausmeister. Sie stecken nicht im Winterdienst, alle anderen Kollegen schon. Trotzdem musste mit heißer Nadel gestrickt werden.

Fehlen darf keiner. Eingeteilt sind elf Touren mit Autos und ein Handkommando mit Schaufeln. Fällt jemand aus, werden zuerst Kollegen vom Handkommando auf Fahrzeuge umgesetzt. Dadurch müssen dann Arbeiten warten, die das Team mit Schippe und Schaufel sonst gemacht hätte. Das Schieben auf mit Schneepflug nicht zugängigen Wegen zum Beispiel. Wie OB Holm Große im November auf Anfrage sagte, ist der Bauhof mit Mitarbeitern nur noch an der unteren Grenze dessen besetzt, was der Freistaat empfiehlt.

Bußgelder drohen

Winterdienstpflicht gilt in Deutschland für Kommunen wie Private werktags von 7 bis 20 Uhr und an Sonn- und Feiertagen ab 8 Uhr. Je nach Wetterlage muss mehrmals am Tage geräumt und gestreut werden. Die Räumpflicht fällt dann weg, wenn es anhaltend schneit und ein ständiges Wegräumen sinnlos erscheint, so der Mieterbund. Den allgemeinen Vorgaben entsprechen die Satzungen in Bischofswerda und den Gemeinden der Region.

In Bischofswerda wird die Einhaltung durch den Vollzugsbediensteten Fritz Holz kontrolliert. Grundstückseigentümer, die ihrer Pflicht nicht nachkommen, werden angesprochen, angeschrieben oder zum Teil auch telefonisch zum Schneeräumen aufgefordert, teilte die Stadtverwaltung auf Anfrage mit. Telefonisch gemahnt wurden in der Vergangenheit zum Beispiel Bahn und Markt-Betreiber.

Neukirch verzichtet auf Strafandrohungen

Bleibt der Winterdienst aus, folgen eine Anhörung und gegebenenfalls ein Bußgeldbescheid. In den vergangenen zwei Jahren war das nicht nötig, weil es keinen Winter gab. In den Jahren davor ergingen im Schnitt 40 bis 50 Aufforderungen, 25 Anhörungen sowie sieben bis zehn Bußgeldbescheide – im ersten Fall 100 Euro plus Verwaltungsgebühren und Auslagen in Höhe von insgesamt 23,50 Euro. Probleme gibt es bei Grundstückseigentümern, die für die Stadt nicht erreichbar sind, heißt es im Rathaus.

Neukirch verzichtet auf Strafandrohungen. „Der große Teil unserer Einwohner hält sich an die Winterdienstpflichten“, sagt Hauptamtsleiter Gerald Bär. „Wer es nicht tut, der haftet, wenn einer auf dem Weg vor seinem Grundstück zu Schaden kommt.“ Krankenkassen fordern mitunter Regress, wenn einer ihrer Versicherten auf glatter Straße hinfällt und sich verletzt. In Jahren mit einem „richtigen“ Winter gab es in der Vergangenheit durchschnittlich drei solcher Forderungen gegen Neukircher Grundstückseigentümer, teilweise im vierstelligen Bereich. sagt Gerald Bär.

