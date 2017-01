Winterdienst künftig aus Königsbrück Der Landkreis baut eine neue Straßenmeisterei an der B 97. Die hat eine Besonderheit.

Die Visualisierung zeigt die neue Straßenmeisterei aus der Perspektive der Auffahrt zum Gelände. Rechts ist die Bundesstraße angedeutet. Der Landkreis will mit dem Entwurf Neuland betreten. Es ist aber noch nicht klar, ob das Gebäude wirklich so aussehen wird. Der Baubeschluss der Gremien im Kreis steht noch aus. © Hoffmann Seifert Partner (HSP)

Die neue Straßenmeisterei soll eigentlich alles haben, was andere Straßenmeistereien auch besitzen. Es gibt Umkleiden, einen Aufenthaltsraum, eine Werkstatt und eine große Halle für die Fahrzeuge. Das Besondere der geplanten Straßenmeisterei in Königsbrück ist aber die Anordnung all dieser Funktionen. Das Landratsamt will auf dem Gelände an der B 97 alles unter einem Dach unterbringen. „Das Ein-Haus-Prinzip gibt es schon in Meerane und hat sich dort sehr bewährt“, sagte der Leiter des Gebäude- und Liegenschaftsamtes im Kreis Bautzen, Valentin Opitz, jetzt bei der Vorstellung des Entwurfs im Königsbrücker Stadtrat. Der große Vorteil ist, dass die Mitarbeiter kurze Wege haben und zum Beispiel bei Regen das Gebäude gar nicht verlassen müssen, wenn sie in einem anderen Bereich zu tun haben.

Der Landkreis hat dieses Prinzip in noch keiner seiner Straßenmeistereien verwirklicht. Das konnte er auch nicht, weil er in den vergangenen Jahren immer mit Bestandsgebäuden arbeiten musste. In Königsbrück ist das anders. Der Landkreis baut auf dem Gelände der alten Straßenmeisterei in der Nähe des Erlichtteiches ein komplett neues Gebäude. Die alten Schuppen und Lagermöglichkeiten wurden in den vergangenen Monaten abgerissen.

Stützpunkte in Wachau und Kamenz verschwinden

Die Straßenmeisterei in Königsbrück ersetzt die bisherigen Einrichtungen in Kamenz und Wachau. Die beiden Stützpunkte des Landkreises werden aufgegeben und lediglich in Kamenz und Leppersdorf Salzlagerhallen erhalten. Die Zahl der Straßenmeistereien reduziert sich damit auf Fünf. Königsbrück wird damit in Zukunft in einem Atemzug mit Hoyerswerda, Bischofswerda, Bautzen und Nostitz genannt. In diesen Orten unterhält der Landkreis auch in Zukunft weiter Straßenmeistereien.

Die Entscheidung fiel auf Grundlage einer Studie, die vor drei Jahren dem Kreistag vorgelegt wurde. Der Landkreis ließ darin von einem Beratungsunternehmen die Effektivität der Straßenmeistereien und damit auch des Winterdienstes untersuchen. Die Fachleute kamen zu dem Ergebnis, dass die Gebiete, für die die Straßenmeistereien jeweils zuständig sind, zu klein sind. 260 bis 280 Kilometer Straßen waren es damals und auch jetzt noch. 300 bis 350 Kilometer wären ideal. Der Kreis erarbeitete daher auf dieser Grundlage ein neues Konzept. Er berücksichtigte dabei, dass die Gebäude in Kamenz und Wachau in einem schlechten Zustand sind und sowieso erneuert werden müssten. So rückte Königsbrück in den Blickpunkt und das Gelände, das schon einmal mehr als zehn Jahre von der Kamenzer Straßenmeisterei genutzt wurde, erst als Lagerplatz und später auch als Stützpunkt. Zwischendurch wurde das Gelände allerdings verkauft.

Sieben Millionen Euro Investitionssumme

Der Landkreis holte es sich für einen Kaufpreis von 250 000 Euro zurück. „Wir haben uns nicht für den billigsten Standort entschieden, aber wir haben uns so gewissermaßen verpflichtet“, sagt Valentin Opitz. Sieben Millionen Euro sollen insgesamt investiert werden. Dafür bekommt der Landkreis eine Straßenmeisterei mit einem Sozialtrakt, eine Halle mit Werkstatt und Waschbereich und auch einen Schauer für Fahrzeuge, die draußen stehen können. Der Parkplatz für die Mitarbeiter und die Besucher der Straßenmeisterei soll außerhalb des Geländes angelegt werden. So sieht es der Entwurf vor, über den das zuständige Gremium des Landkreises noch befinden muss.

Das beauftragte Planungsbüro hat zur besseren Vorstellung bereits einige Skizzen vorgelegt. Eine Besonderheit wird in der Darstellung der Umkleideräume nur in einem schmalen Rohr oberhalb der Schränke sichtbar. Der Landkreis will in die Spinte eine Art Zwangsbelüftung einbauen, die es den Mitarbeitern möglich macht, auch nasse Kleidung in die Schränke zu hängen. „Die kontinuierliche Lüftung sorgt dafür, dass die Klamotten im Schrank trocknen. Dieses System hat sich bereits bewährt“, sagt Valentin Opitz.

Die Bauarbeiten sollen im Sommer beginnen. Der Kreis hofft, dass er so im nächsten Winter die neue Salzlagerhalle nutzen kann. „Wir versuchen, die Salzlagerhalle schon im nächsten Herbst nutzbar zu machen“, sagt Valentin Opitz. Der Stadtrat von Königsbrück leistete seinen Beitrag und beschloss jetzt den nötigen Bebauungsplan. „Etwas Altes ist weg und etwas Neues entsteht, das ist eine feine Sache“, sagt Bürgermeister Heiko Driesnack (CDU). Die Straßenmeisterei in Gänze soll dann voraussichtlich im Mai 2019 fertig sein. Die alten Gebäude und Flächen in Kamenz und Wachau sollen verkauft werden.

