Winterdienst kreiselt in Altenberg

Großes Treffen der Winterdienstfahrzeuge am Montagmorgen am Liftparkplatz in Altenberg. Über Nacht war es winterlich geworden. Die Räumfahrzeuge hatten gut zu tun. © Egbert Kamprath

Wer am Montagmorgen im oberen Osterzgebirge die Gardinen aufzog, staunte nicht schlecht. Über Nacht hatte Petrus eine ordentliche Ladung Schnee abgeladen. 16 Zentimeter vermeldete die Wetterwarte Zinnwald. Bereits am Sonntagabend hatte stärkerer Schneefall eingesetzt, berichtet Wetterbeobachter Lars Wagner. Die Nacht schneite es durch, sodass die Winterdienstflotte in Altenberg schon mal zeigen konnte, was sie draufhat. Die Stadt entschied, auch die ersten beiden Pistenbullys mit Gummiketten auf die Strecke zu schicken. „Sie versuchen, in der Biathlonarena und im Kahleberggebiet den Schnee festzufahren“, erläutert Tourismus-Chef Marcel Reuter. Das ist aber eher ein Test als der scharfe Start in die Wintersaison. Die Stadt wollte die Gelegenheit nutzen, um die Einsatzbereitschaft der Spezialtechnik zu prüfen und die Strecken nach Sturm Herwart noch einmal zu kontrollieren. Laut Wetterprognosen soll es spätestens ab Mittwoch wieder milder werden, mit Temperaturen bis zu zehn Grad auch im Bergland. (SZ/ks)

