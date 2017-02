Winterdienst kostet mehr Die Kosten für den kommunalen Winterdienst in Sebnitz sind in den letzten drei Jahren gestiegen.

© Symbolfoto: dpa

Auch ohne viel Schnee sind die Kosten für den kommunalen Winterdienst in Sebnitz in den vergangenen drei Jahren gestiegen. Das geht aus der Abrechnung der städtischen Tourismus- und Dienstleistung Gesellschaft Sebnitz (TDS) gegenüber der Stadt hervor. Der Tiefpunkt war 2014 erreicht, da lag der Gesamtaufwand für Personal, Technik und Material bei 83 000 Euro. Ein Jahr darauf waren es schon rund 138 000 Euro. Neben mehr Schnee und Eis waren vor allem die Kraftstoffpreise und der Mindestlohn für die Steigerung verantwortlich, wie TDS-Geschäftsführer Jens Willmuth im Sebnitzer Stadtrat erklärte. Für das Jahr 2016 fielen dann wegen noch längerem Winterwetter schon 174 000 Euro an. Für das Jahr 2017, das mit den stärksten Schneefällen seit einigen Jahren begann, hat die Stadt Sebnitz nun eine Pauschale von 211 000 Euro festgelegt, die so auch in die Haushaltsplanung für das aktuelle Jahr aufgenommen wurde. Die Summe errechnet sich aus dem Durchschnittswert der letzten drei Jahre. Der lag für Sebnitz mit Hinterhermsdorf bei 131 600 Euro, hinzu kommen Mehrwertsteuer und knapp 55 000 Euro für Kirnitzschtal. (SZ/dis)

zur Startseite