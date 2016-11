Winterdienst ist startklar Auf sieben Routen sind die Räumfahrzeuge unterwegs. Nicht jede Straße kann dabei bedient werden.

Die Stadtverwaltung Freital ist für den Winter gewappnet. Wie das Rathaus informiert, sind die Salzsilos auf dem Bauhof gefüllt und die Räum- und Streufahrzeuge abrufbereit. Auch die Einsatzpläne für den Winterdienst sind fertig. Bei dessen Organisation setzt die Stadt auf das altbewährte System. So werden in den Wintermonaten die städtische Straßenmeisterei und die Firma Hent Transporte aus Kesselsdorf in ständiger Bereitschaft sein und in Freital für freie Straßen sorgen.

Bei Schnee und Eis sind die Räum- und Streufahrzeuge montags bis freitags von 4 bis 20.30 Uhr unterwegs. In der übrigen Zeit sowie an den Wochenenden und Feiertagen ist der Winterdienst nur eingeschränkt und bei extremen Witterungsbedingungen im Einsatz. Geräumt werden die Straßen auf insgesamt sieben verschiedenen Räumrouten. Um die Fahrzeuge optimal auszulasten, werden diese ringförmig gefahren. Die Straßen auf den Routen haben unterschiedliche Prioritäten. So ist das Straßennetz grundsätzlich untergliedert in ein betreutes Hauptnetz und ein Nebennetz. Das Nebennetz wird nicht betreut. Nur bei extremem Wetter können ausgewählte Straßen vom Winterdienst angefahren werden – und das auch nur, wenn das Hauptnetz vollständig befahrbar ist. Dieses wiederum wird nach zwei Dringlichkeitsstufen bedient.

Unter die Dringlichkeitsstufe I fallen die wichtigen Hauptverkehrsstraßen, etwa die Dresdner Straße, die Poisentalstraße, die Tharandter Straße, die Hüttenstraße und die Wilsdruffer Straße. Zur Dringlichkeitsstufe II zählen die Zubringerstraßen zu den wichtigsten Verkehrsadern und untergeordnete Straßen mit einem erhöhten Anlieger-Verkehr. Beispiele sind die Gitterseer Straße, die Zauckeroder Straße und die Hainsberger Straße.

An erfahrungsgemäß kritischen Straßenabschnitten stellt die Stadt außerdem Selbsthilfe-Boxen mit Streusand auf. Sie sind für den Notfall gedacht, etwa wenn Fahrzeuge wegrutschen oder an Kreuzungen und Einmündungen Schnee- oder Eisglätte vorherrscht. Für das Streuen des Gehwegs dagegen sind die Anlieger verantwortlich, die Nutzung der Boxen ist in diesen Fällen untersagt. (SZ/cb)

