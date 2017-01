Winterdienst im Schneesturm Die Räumfahrzeuge sind derzeit rund um die Uhr im Einsatz. An diesem Freitag könnte die Lage wieder kritisch werden.

Tief Egon bringt Sturm und Schnee - eine Herausforderung für den Winterdienst. © Dirk Zschiedrich

Am Mittag hat Dieter Polack endlich Feierabend. Seit nachts um eins ist der 55-Jährige mit seinem Unimog unterwegs. Über 80 Kilometer Straßen hat er freigeräumt. Immer wieder. Fast zwölf Stunden lang hat er seine Schleifen gedreht – vom Hof der Straßenmeisterei in Bischofswerda aus bis rüber nach Gaußig reicht sein Revier. Stellenweise hat Dieter Polacks Arbeit in dieser Nacht einem Kampf gegen Windmühlenflügel geglichen. Bei der Eiseskälte fegt der wilde böhmische Wind den federleichten Pulverschnee wie Staub übers Land. Kaum dass der Unimog vorbeizieht, ist die Straße auch schon wieder zugeweht.

Dieter Polack zuckt mit den Schultern. In seinen fast 40 Dienstjahren bei der Straßenmeisterei hat er schon ganz andere Winter erlebt, sagt er. Er muss jetzt noch die Feuchtsalzbehälter neu auffüllen, dann übergibt er den Unimog an den Kollegen, der tagsüber weitermacht. Dieter Polack wird sich erst mal aufs Ohr hauen. Er hat den Wetterbericht gehört unterwegs. Da ahnt er schon, dass er auch in dieser Nacht wieder früher raus muss.

Starke Schneefälle erwartet

Im Laufe des Freitags wird ein neuer Tiefausläufer aus westlicher Richtung über Ostsachsen ziehen. „Wir erwarten erneut starke Schneefälle und starke, stellenweise auch orkanartige Sturmböen“, sagt Meteorologe Roland Vögtlin vom Wetterdienst Meteomedia. Vor allem im Bergland könnte die Lage auf den Straßen wieder kritisch werden, kündigt der Wetterexperte an.

Die Kollegen der sechs Straßenmeistereien im Landkreis sind darauf eingerichtet. Zurzeit sind sie mit ihren Einsatzfahrzeugen rund um die Uhr unterwegs. Und wenn das nicht reicht, sagt Johannes Kurze, der Chef der Bischofswerdaer Straßenmeisterei, dann werden noch Kräfte aus Fremdfirmen mobilisiert, mit denen der Kreis Verträge geschlossen hat.

„Wir tun wirklich alles, was wir können“, sagt er. Ihn ärgert es, wenn sich dann bei Wetterlagen wie am Mittwochabend die Leute beschweren, wo der Winterdienst denn bliebe. „Wir können ja nicht überall gleichzeitig sein“, sagt Kurze.

Kein Dienst nach Vorschrift

Wenn es streng nach Vorschrift ginge, müsste er nur dafür sorgen, die Straßen in seinem Bereich von früh um sechs an freizuhalten. Und am Abend nur bis 22 Uhr. Johannes Kurze schüttelt den Kopf: „Wenn wir nur Dienst nach Vorschrift machen würden, würde sich an Tagen wie diesen überhaupt nichts mehr drehen.“ Es gebe da ja auch noch so etwas wie Berufsehre, sagt Kurze. „Wir wollen, dass es läuft auf den Straßen, und wie wollen, dass auch der Bäcker in der Nacht zur Arbeit kommt.“

Deswegen sitzt der Straßenmeister jetzt auch neben seinem Schichtleiter am Wetterradar. Es sieht ganz danach aus, dass Dieter Polack in der kommenden Nacht auch wieder zwei Stunden früher aus dem Bett muss. „Wir werden weiter rund um die Uhr fahren“, legt Johannes Kurze fest. Schichtleiter Thomas Weise nickt. An ihm wird es dann sein, die Lage im Blick zu behalten und bei Bedarf die zusätzlichen Kräfte aus den Fremdfirmen anzufordern. Das sind zwar jedes Mal zusätzliche Kosten, aber auch, wenn er die im Blick haben muss, entscheidet er sich bei Bedarf immer für die zusätzlichen Kräfte.

Rund um die Uhr im Einsatz

So sind auch in der Nacht zum Donnerstag neben den vier eigenen Räum- und Streufahrzeugen der Bischofswerdaer noch vier aus Fremdfirmen und zusätzlich eine Schneefräse unterwegs. Einige Tausend Euro Mehrkosten sind das jedes Mal, die der Schichtleiter verantworten muss. In Tagen wie diesen kann er das verantworten, sagt Thomas Weise. Da gebe es nichts zu diskutieren. Insgesamt hat der Landkreis in den entscheidenden 24 Stunden am Mittwoch und Donnerstag rund um die Uhr neben den eigenen 76 Mitarbeitern auch 31 Kollegen von Fremdfirmen im Einsatz. Und doch kann es diesmal nicht gelingen, alle Straßen frei zu halten. „Wir müssen in solchen außergewöhnlichen Wetterlagen ganz einfach Prioritäten setzen“, erklärt Johannes Kurze. An erster Stelle kommen die Bundesstraßen und die Autobahnzubringer, die freizuhalten sind, danach die wichtigen Ortsverbindungsstraßen und alle Strecken, für die es keine Alternativen gibt.

Wenn die Lage auf den Straßen so angespannt ist wie am Mittwochabend, an dem das Freihalten der Straßen trotz des Einsatzes aller verfügbaren Kräfte ein Kampf gegen Windmühlenflügel bleibt, dann heißt Prioritäten setzen auch: Straßenabschnitte oder ganze Straßen aufzugeben und zu sperren. „Wir können es uns nicht leisten, unsere Kräfte unnötig zu verheizen“, erklärt Johannes Kurze. So geschehen auch im Schneesturm am Mittwochabend. Mehrere Kreisstraßen werden in der Nacht gesperrt, einige bleiben es auch noch den ganzen Tag über.

Unfälle, aber kein Chaos

Auch die Beamten der Polizeidirektion haben bei solchen Wetterlagen alle Hände voll zu tun. In der Zeit von Mittwoch bis Donnerstagmorgen werden in den Landkreisen Bautzen und Görlitz 59 Unfälle registriert. Sie gehen aber alle halbwegs glimpflich aus, sagt Polizeisprecher Thomas Knaup. Es gibt überall nur mehr oder weniger große Blechschäden, aber zum Glück keine Verletzten. Überhaupt sind es in diesem Schneesturm nicht mehr Unfälle, als bei ganz normalen Wetterlagen auch. „Die Autofahrer haben sich gut auf die schwierigen Bedingungen eingestellt“, sagt Thomas Knaup. Er spricht von einer angespannten Situation, das befürchtete Chaos ist aber ausgeblieben.

Mancher Autofahrer hat sein Fahrzeug auch einfach in der Schneewehe stehengelassen und seinen Weg wohl zu Fuß weiter fortgesetzt. Nicht unbedingt die beste Lösung, findet Straßenmeister Kurze. „Da sind unsere Fahrzeuge dann nämlich auch nicht durchgekommen.

