Winterdienst im Dauereinsatz Zehn Zentimeter Neuschnee hielten am Wochenende die Mitarbeiter auf Trab. Schneekünstler hatten ihre Freude.

Nach heftigen Schneefällen waren am Sonntag zahlreiche Fahrzeuge des Winterdienstes im Dauereinsatz. Autofahrer kamen dennoch oft nur im Schritttempo voran. Auf der Autobahn gab es zwischen Ottendorf und Bautzen Behinderungen.

Auf der B6 kam es am Abzweig Rossendorf zu einem Verkehrsunfall. Bei einem Überholmanöver verlor ein Fahrer die Kontrolle über sein Auto und landete im Graben.

Auch die Radeberger „Schneekünstler“ nutzen die weiße Pracht.

Heftiger Schneefall hat am gestrigen Sonntag Autofahrer im Rödertal in Atem gehalten. Am Morgen hatte dichtes Schneetreiben eingesetzt. Binnen kurzer Zeit verwandelten sich die Straßen in eine Schneelandschaft. Im Laufe des Tages fielen bis zu zehn Zentimeter Neuschnee. Räumdienste waren pausenlos im Einsatz, allen voran die Straßenmeisterei Wachau.

Mit mehreren Fahrzeugen schoben die Mitarbeiter den Schnee beiseite und laugten die Straßen. „Wir sind derzeit mit rollenden Schichten rund um die Uhr unterwegs“, sagte ein Mitarbeiter. Auf der Autobahn in Fahrtrichtung Görlitz kam es am Sonntagnachmittag zu Behinderungen. Wegen Straßenglätte kamen Autofahrer zwischen den Anschlussstellen Ottendorf-Okrilla und Bautzen-Ost nur stockend vo-ran, teilte die Polizei mit.

Autofahrer im Rödertal stellten sich aber offenbar gut auf die schwierigen Straßenverhältnisse ein. Bis in den späten Nachmittag gab es im Bezirk des Polizeireviers Kamenz/Radeberg nur fünf Unfälle. „Es blieb glücklicherweise bei Blechschäden“, sagte Rene Drößig, Diensthabender bei der Polizeidirektion. Nach seinen Angaben waren bis Sonntagnachmittag auch alle Straßen befahrbar. Wir mussten noch keine Verbindung wegen Schneeverwehungen oder Schneeglätte sperren. Aber es soll ja noch einiges an Schnee herunterkommen“, sagte der Polizeibeamte. Bereits am Sonnabendvormittag ist Schneeglätte einem Autofahrer auf der B6 in der Nähe der Kreuzung Rossendorf zum Verhängnis geworden.

Im Graben gelandet

Wie die Polizei mitteilt, war der Mann mit seinem Citroën von Dresden aus in Richtung Bischofswerda unterwegs, als er 400 Meter vor dem Abzweig Wilschdorf an einem anderen Auto vorbeizog. Bei dem Überholmanöver geriet sein Fahrzeug ins Schleudern und rutschte in den Straßengraben. Der Wagen kippte und blieb auf der Seite liegen. Der Fahrer wurde leicht verletzt. An seinem Auto entstand etwa 3 000 Euro Schaden.

Zehn Zentimeter Neuschnee: Diese Gelegenheit ließen sich die Radeberger Schnee-Künstler natürlich nicht entgehen. In der Nacht zum Sonntag schufen die Unbekannten eine neue Skulptur. Und schon jetzt ist klar: Das „Kunstwerk“ wird wieder für reichlich Diskussion sorgen. Frei nach dem Motto: Ist das immer noch witzig oder einfach nur noch peinlich?

Denn thematisch setzen die Schneekünstler wieder mal auf die altbekannten Zutaten: Dieses Mal formten sie einen Schnee-Schniedel mit nackter Frau. Auf dem eingeschneiten Parkplatz an der Heidestraße in Radeberg ist die Skulptur zu bewundern. Die Erbauer suchen jetzt nach einem Namen für die Schönheit. (SZ/td)

