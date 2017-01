Winterdienst im Dauereinsatz Am Mittwoch sorgte ein Sturmtief auf den Straßen um Görlitz für Turbulenzen. Die nächsten gibt es ab heute.

Bei dem Schneetreiben Mittwochabend konnten auch Fahrer im Winterdienst kaum noch die Hand vor Augen sehen. © dpa

Das Auf und Ab des Winterwetters mit den damit verbundenen Folgen wird uns auch in den nächsten Tagen weiter in Schach halten. Wind und Kälte hatten sich gestern zwar beruhigt, wie Lothar Rücker von der Görlitzer Wetterwarte bestätigt. Aber schon ab heute muss in der Oberlausitz nach den aktuellen Daten erneut mit Schnee bis ins Flachland gerechnet werden. Die Temperaturen sinken wieder und stürmischer Wind kehrt zurück, auch wenn dieser die Richtung wechselt und aus West wehen wird. Dabei kann es nach den Prognosen des Deutschen Wetterdienstes mit der Stärke auch noch mal heftiger werden als am Mittwoch und Donnerstag.

Da hat der böhmische Wind für extreme Situationen gesorgt. Durch den landschaftlichen Wechsel von Bergen und Tälern in der Region entsteht ein Düseneffekt, erklärt Lothar Rücker. Dadurch nimmt der Südwind zusätzlich Fahrt auf. Dieses Geschehen hatte bereits in der zweiten Nachthälfte zum Mittwoch begonnen. Bei Temperaturen von um die neun Grad minus frischte der Wind auf und sorgte für ein kräftiges Schneefegen.

Bis zum Mittwochmorgen fiel die Temperatur bis auf minus zehn Grad. Da der Schnee sehr trocken war, hatte der starke Wind leichtes Spiel. Die stärksten Böen erreichten mit 72 Stundenkilometern Windstärke acht auf einer Skala von insgesamt zwölf Stufen. Damit raste der Wind regelrecht über die Felder und veranstaltete auf den Fahrbahnen ein Naturschauspiel. Doch für diesen Anblick hatten Autofahrer kaum Zeit. Sie mussten sich auf die Fahrbahnverhältnisse konzentrieren. Vor allem die frei gelegenen Strecken zwischen Görlitz und Weißenberg, nach Königshain rüber und auf der Bundesstraße 6 wehten im Tagesverlauf und bis in die Nacht hinein stellenweise am Mittwoch immer wieder zu. Wer nicht in so einer Schneewehe landen wollte, musste teilweise auf die andere Fahrbahnseite ausweichen.

Für die Winterdienste brachte das unermüdliche Einsätze rund um die Uhr mit sich. Die beiden Räumfahrzeuge vom Winterdienststützpunkt in Reichenbach, die auf den Kreis-, Staats- und Bundesstraßen zwischen Vierkirchen, Reichenbach und Görlitz unterwegs sind, waren durchweg im Einsatz. Zeitweise mussten sie sich Verstärkung von außen dazuholen. Dennoch konnten sie alle Straßen offenhalten, so dass sie zumindest auf Pkw-Breite befahrbar waren, sagt Udo Gleisenberg, Leiter der Straßenmeisterei Niesky. Auf der Kreisstraße von Friedersdorf hoch nach Jauernick waren die Mitarbeiter gestern vor allem damit beschäftigt, die Fahrbahn wieder auf eine Breite freizubekommen, dass auch Laster die Straße befahren können. Mit dem Schneepflug war das aber nicht mehr zu schaffen. Die Straßenwärter mussten eine Schneefräse hinzuziehen. Ähnliche Nadelöhre gab es auf der S 127 in der Gemeinde Neißeaue. Viel Zeit bleibt nicht, denn die Winterdienste rüsten sich für die nächste Sturm- und Schneewelle.

Ihrem Einsatz und dem Verhalten der meisten Autofahrer sei es zu verdanken, dass die Zahl der Unfälle am Mittwoch bis Donnerstagmorgen überschaubar blieb. Sie habe nicht auffällig höher gelegen als an Tagen mit normalen Straßenverhältnissen, sagt Polizeisprecher Thomas Knaup in Görlitz. Die Autofahrer haben sich inzwischen darauf eingestellt, dass Winter ist und Schnee und Eis für gefährliche und stark wechselnde Ereignisse sorgen können. Zwischen Mittwoch- und Donnerstagmorgen wurden der Polizei per Notruf 59 Verkehrsunfälle in den Landkreisen Görlitz und Bautzen gemeldet. Dabei wurden fünf Menschen verletzt. Die Hälfte der Unfälle ereignete sich zwischen Mittwochnachmittag und Mitternacht.

Das lag vor allem daran, dass im Tagesverlauf die Windstärke weiter zugenommen hatte. Dabei war die Temperatur nur um wenige Grad gestiegen. Gegen Mittag fiel der Luftdruck stark ab, sagt Lothar Rücker. Und gegen 17 Uhr setzte bei minus sechs Grad im Raum Görlitz Schneefall ein. Es kam zum Schneetreiben mit stark eingeschränkter Sicht. Auf den verschneiten Straßen ging es nur langsam voran. Wer am Abend heil ankommen wollte, war damit gut beraten. An der Görlitzer Wetterwarte lag die Sichtweite bei unter 50 Metern. Die Schneeverwehungen erreichten am Flugplatzgelände bis zu 30 Zentimeter. Auf den Landstraßen waren sie stellenweise bedeutend höher. Gegen 21 Uhr am Mittwochabend hat der Wind dann nachgelassen. Das Schneefegen nahm ab und kam mit zunehmender Temperatur und Nässe des Schnees ganz zum Erliegen. Ab ein Uhr zeigte das Thermometer an der Wetterwarte schon zwei Grad plus an, berichtet Lothar Rücker. Und so hat sich die Situation über Nacht entspannt. Wer am Donnerstagmorgen aufs Thermometer schaute, konnte im Vergleich zu Mittwoch einen Unterschied von zehn Grad Celsius feststellen. Das sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass uns der Winter noch eine Weile beschäftigen wird. Bei derartigen Wetterlagen heißt es, vorbereitet zu sein, sagt Polizeisprecher Thomas Knaup. Er verweist auf gute Winterreifen, Vorsicht und die passende Geschwindigkeit. Es sei ratsam, den Tank nicht bis zur Neige leer zu fahren, damit genug Kraftstoff für einen laufenden Motor und die Heizung vorhanden ist, sollte man doch mal stecken bleiben. Eine Decke im Auto und etwas zu trinken können nicht schaden.

