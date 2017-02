Winterdienst hat noch genügend Salz-Reserven

Der ungewöhnlich intensive Winter mit viel Schnee, Eis und niedrigen Temperaturen macht sich auch im Salzlager des Winterdienstes bemerkbar. Wie Freitals Rathaussprecher Matthias Weigel mitteilt, wurden in dieser Saison bislang 335 Tonnen Salz verbraucht, um Freitals Straßen und Fußwege eisfrei zu bekommen. Im Vorjahr wurden 270 Tonnen verbraucht, im Jahr 2014/15 nur 130 Tonnen und in der Wintersaison 2013/14 gar nur 75 Tonnen.

Trotz der nun schon verbrauchten Mengen besteht keine Gefahr, dass die Reserven zur Neige gehen. „Die Stadt Freital hat mit einem Lieferanten einen sogenannten Lagerservicevertrag über 700 Tonnen Streusalz abgeschlossen“, so Rathaussprecher Matthias Weigel. „Über diese Kapazität kann die Stadt verfügen.“ Es stehen also noch 365 Tonnen bereit. Auch der Vorrat an Calciumlauge, die zusammen mit dem Salz auf die Straße gebracht wird, sei ausreichend, so Weigel. (SZ/win)

zur Startseite