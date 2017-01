Winterdienst auch auf Nebenstraßen unterwegs Versorgungsfahrzeuge kamen am Freitag besser voran, weil mehr geräumt wurde.

In der Nacht zum Freitag gab es zweistellige Frostgrade, aber diesmal fiel kein Schnee. Der Dresdner Winterdienst startete trotzdem eine Stunde früher in die erste Schicht, um für Sicherheit im Berufsverkehr zu sorgen, wie die Stadt informierte. Seit 3 Uhr morgens arbeitete er mit voller Besetzung. 52 Arbeitskräfte waren dazu mit 45 Fahrzeugen auf Tour. Sie konzentrieren sich vor allem auf das Hauptstreckennetz. Schwerpunkte bildeten Höhenlagen, Buslinien- und Gefällestrecken sowie Brücken. Der Verkehr rollte. Störungen wurden nicht angezeigt.

Am Donnerstag wurde im zu betreuenden Hauptstreckennetz gut vorgearbeitet, zwischen 2 und 22.30 Uhr schoben und streuten die Mitarbeiter regelmäßig. Es blieb allerdings kaum Zeit für die Nebennetze, weil es immer wieder schneite. In der Nacht zum Freitag beruhigte sich die Wetterlage. Es gab weder Neuschnee noch Verwehungen. Am Freitagmorgen streute der Winterdienst hauptsächlich gegen Überfrierungen.

Laut den Wetteraussichten bleibt es weiter tags frostig. Es wird klar und sonnig. Mit glatten Straßen ist aktuell noch in den Nebennetzen und an Einmündungen zu rechnen. Tagsüber kamen die Männer vom Winterdienst am Freitag verstärkt in die Nebennetze. Hier schaffen sie Erleichterungen für Entsorgungsfahrzeuge der Stadtreinigung und den Lieferverkehr. Auch an diesem Wochenende wird der Winterdienst entsprechend der Wetterlage im Einsatz sein, mindestens zwischen 4 und 21 Uhr, bei Bedarf auch länger.

Bei den Dresdner Verkehrsbetrieben gab es am Freitag trotz der hohen Minusgrade keine nennenswerten Ausfälle. Die Busse und Bahnen kamen gut voran, lediglich morgens gab es wenige Verzögerungen, weil Bahnen wegen eines Unfalls warten mussten oder einen Defekt hatten. Am Sonnabend soll es laut Deutschem Wetterdienst bis Mittag noch sonnige Abschnitte geben, danach wird es bis Sonntagabend wolkig. Die Temperaturen steigen wieder.

