Winterdienst arbeitet an Leistungsgrenze Die engen Straßen und Gassen von Stolpen sind schwer zu räumen. Doch das ist noch nicht alles.

In Stolpens engen Gassen gibt es viel Schnee abzufahren. Das treibt auch die Ausgaben für die Fremdleistungen in die Höhe. © Dirk Zschiedrich

Noch immer sind die Mitarbeiter des Stolpener Bauhofes damit beschäftigt, Schnee aus der Stadt zu schaffen, um Straßen und Wege frei zu räumen. Auch in den Pfarrfeldern waren sie gefragt. Inzwischen gehen insgesamt 995 Arbeitsstunden auf das Konto der Bauhofmitarbeiter allein für den Winterdienst. Eis und Schnee haben außerdem die Vorräte schrumpfen lassen. Vom 1. Januar bis zum 20. Januar wurden insgesamt 85 Tonnen Salz verwendet und 40 Tonnen Splitt, informiert Stolpens Bürgermeister Uwe Steglich (FDP). Man liege derzeit bei den Ausgaben ähnlich denen der Winter in den Jahren 2009/2010 sowie 2012/2013. Finanziell sei alles noch im Bereich des Möglichen.

Sollte die Winterperiode allerdings länger anhalten und dann im Oktober oder November 2017 schon wieder neuer Schnee komme, müsse man neu kalkulieren. Die Mitarbeiter des Bauhofes räumen alle Ortsstraßen sowie Fußwege. Darüber hinaus bedient sich die Stadt auch Fremdleistungen durch den Agroservice in Langenwolmsdorf. Deren Technik wird nicht nur zum Räumen benötigt, sondern derzeit auch zum Wegfahren des Schnees. Die Kosten dafür liegen derzeit bei etwa 19 650 Euro für die Fremdleistungen.

Der Winter brachte weitere Probleme an Licht. Die Technik im Bauhof ist veraltet. Das trifft vor allem für die Multicars zu. „Da geht es schnell, dass das eine oder andere Fahrzeug ausfällt“, sagt Bürgermeister Uwe Steglich (FDP). Für ihn steht die Frage im Raum, ob der Winterdienst in diesem Umgang so künftig überhaupt noch vom Bauhof geleistet werden kann. In Bezug auf die alten Multicars arbeite die Stadt an einer Lösung. Wie die aussieht, dazu konnte der Bürgermeister konkret nichts sagen. Es müsse ja nicht immer unbedingt der Kauf sein. Generell müsse man eben damit leben, dass wieder einmal richtiger Winter ist. Soll heißen, dass auf den Straßen nicht überall der Asphalt herausschauen könne und man mitunter auch Abstriche machen müsse, künftig sogar vielleicht noch mehr.

FDP-Fraktionsvorsitzender Hans-Jürgen Friedrich sieht das kritisch. „Warum soll man die bestrafen, die auf Arbeit müssen und eben auch jeden Tag unterwegs sind“, sagte er. Abstriche am Winterdienst hält er für gefährlich. Stadtrat Klaus Geißler kritisierte, dass manche Hauseigentümer ihre Mülltonnen so hinstellen, dass der Winterdienst mit den Räumfahrzeugen nicht mehr durchkäme.

