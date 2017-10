Wintercheck im Heizkraftwerk Letzte Inspektion vor der Heizsaison: Spezialisten haben im Löbtauer Heizkraftwerk noch einmal die Anlagen überprüft.

Florian Wagner überprüft Zahnräder, die die Generatorwelle antreiben. Hier darf nicht der kleinste Riss sein. Schließlich ist der sogenannte Induktor mit 3 000 Umdrehungen je Minute stark beansprucht. © Rene Meinig

Mit seiner Taschenlampe steht Florian Wagner vor dem gewaltigen Zahnrad, inspiziert jede Stelle des Zahns. Bei dem Industrie-Mechatroniker kommt es auf Genauigkeit an. Er muss jeden Riss erkennen. Denn im Extremfall könnte der zum Ausfall führen, was jedoch durch diese Inspektion im Heizkraftwerk Nossener Brücke verhindert werden soll. „Alles in Ordnung“, resümiert der 23-jährige Fachmann einer Augsburger Firma. Die hatte dieses Getriebe mit den Zahnrädern hergestellt, das eine der drei installierten Gasturbinen mit dem Generator verbindet.

Das sind die Herzstücke von Dresdens größtem Heizkraftwerk, in dem die Energie des eingesetzten Erdgases nach dem Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung zu etwa 85 Prozent ausgenutzt werden kann, erklärt Kraftwerkschef Axel Pechstein. Über einen Generator erzeugen die Gasturbinen Strom. Deren Abgase werden im Abhitzekessel dafür eingesetzt, das Wasser fürs Fernwärmenetz zu erhitzen.

Der 48-jährige Kraftwerkschef und sein 62-köpfiges Team kümmern sich darum, dass die Anlagen rund um die Uhr betrieben, regelmäßig geprüft und instand gesetzt werden. Schließlich versorgen sie einen Großteil von Dresdens Haushalten und Betrieben mit Fernwärme.

20 Tonnen schwere Welle kaputt

Fachmann Wagner hat seine fünftägige Inspektion jetzt abgeschlossen. Die warme Jahreszeit wird immer dafür genutzt, die gesamte Technik bei einer Revision zu inspizieren. „Bereits im Mai und Juni war jeder Zahn dieses Getriebes mit Ultraschall geprüft worden“, erklärt Pechstein. Die jetzige Kontrolle sei noch einmal eine zusätzliche Sicherheit. Bei der Sommerrevision waren 20 Drewag-Heizkraftwerker und zudem 30 Spezialisten für Turbinen, die Leittechnik und die Kessel im Einsatz.

Genauigkeit zahlt sich für die Kraftwerker aus. Denn bei der Überprüfung des Generators war im Mai festgestellt worden, dass der sogenannte Induktor defekt ist. Dabei handelt es sich um die Generatorwelle, wie sie in viel kleinerer Ausführung beispielsweise im Fahrrad-Dynamo eingesetzt wird. Allerdings ist die Welle, die Pechstein Läufer nennt, im Kraftwerk bis zu acht Meter lang und 20 Tonnen schwer. Solche Teile fallen sehr selten aus. Deshalb liegen sie nicht im Lager bereit. „Damit der Betrieb weiter gesichert werden kann, haben wir uns einen Ersatzläufer von den Stadtwerken Leipzig ausgeborgt“, berichtet Pechstein. Mittlerweile ist die defekte Welle zwar instand gesetzt. Sie wird aber erst nach der Heizperiode im nächsten Sommer wieder eingebaut.

Mit diesen Wellen hat die Drewag Pech. Denn bereits im Januar 2015 war ein solcher Induktor ausgefallen. Damals war es mit viel Aufwand gelungen, über den Hersteller Siemens einen Ersatzinduktor zu beschaffen.

Letzte Turbine wird derzeit überholt

Die Drewag wappnet sich im Kraftwerk Nossener Brücke aber nicht nur für diesen Winter, sondern auch schon für die weitere Zukunft. Dieses Jahr wird ein wichtiger Schritt unternommen, um die Gasturbinen wie geplant bis 2035 betreiben zu können. 1995 war das Kraftwerk in Betrieb genommen worden. Zwischen 2010 und 2013 hatten Spezialisten die ersten drei Löbtauer Gasturbinen in den Berliner Siemens-Werken generalüberholt, damit sie jeweils für weitere 100 000 Betriebsstunden eingesetzt werden können. Im Juni ist die Letzte von ihnen dorthin gebracht und bei der Generalüberholung komplett zerlegt und begutachtet worden. Dabei stellten die Spezialisten an der großen Turbinenwelle, dem Zuganker, leichte Risse fest. Deshalb wurde die Welle vorsorglich gewechselt. Außerdem wurden Verschleißteile ersetzt, unter anderem Gasturbinenschaufeln und Hitzeschilder.

Ende dieses Jahres kommt die 40 Tonnen schwere Gasturbine mit einem nächtlichen Schwertransport wieder nach Dresden zurück und wird dann vorerst als Reservemaschine im Kraftwerk eingelagert.

