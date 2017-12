Winterball im Traumschloss Höfische Tänze zur Zeit August des Starken gibt es wieder traditionell am zweiten Advent auf Schloss Schönfeld.

Die Barocktanzgruppe Les amis de la danse baroque lässt die opulenten Tanzszenen aus der Zeit August des Starken aufleben und zeigt dem Publikum Interessantes über die Hofetikette, höfischen Umgang, Mode und Geschmack dieser Zeit. © Barocktanzgruppe

Schönfeld. Am kommenden Samstag, dem 9. Dezember, veranstaltet die Barocktanzgruppe Les amis de la danse baroque traditionell wieder ihren Winterball im Schönfelder Traumschloss. Gewandete Gäste aus ganz Deutschland und Polen werden an diesem Tag anreisen, um eine Zeitreise in den Barock mit Tanz, Spiel und vielerlei Gaumenfreuden zu unternehmen. Neben bekannten und beliebten Programmpunkten wie dem traditionellen Tanzkurs am Vorabend des Balles erwarten die Gäste viele Überraschungen und ein festlich geschmücktes Schloss.

Unterstützt wird die Veranstaltung vom Förderverein Schloss Schönfeld 1996, der Gemeinde Schönfeld und zahlreichen regionalen Unternehmen wie der Bäckerei Tobollik, dem Schützenhaus Großenhain und den umliegenden Pensionen und Hotels. Wir wünschen allen Teilnehmern eine herrliche rauschende Ballnacht. (SZ)

Karten unter Telefon 035248 20360.

www.les-amis-de-la-danse-baroque.de

