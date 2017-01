Winter macht Straßen zu schaffen Durch den Wechsel aus Frost und Tauwetter sind Schlaglöcher entstanden. Autofahrer müssen vorsichtig sein.

Sie werden tiefer und tiefer. An der Burgker Straße in Freital weisen derzeit Warnschilder auf Straßenschäden hin. Durch das Winterwetter der vergangenen Wochen und vor allem durch den Wechsel aus Frost und Tauwetter sind dort Schlaglöcher entstanden. Und mit jedem Auto, das darüberfährt, wird mehr Straßenbelag aus dem Schlagloch herausgeschaufelt.

So sehr sich die meisten Menschen über Schnee und Kälte freuen, so sehr machen die Temperaturen den Straßen zu schaffen. Es ist davon auszugehen, dass die Stadt in diesem Jahr wieder mehr winterbedingte Straßenschäden verzeichnet als in den Vorjahren. „Da sich der Winter in der laufenden Saison intensiver zeigt als in einigen vergangenen Jahren, wird das möglicherweise auch Auswirkungen auf zu erwartende Größenordnungen bei Straßenschäden haben“, sagt Freitals Rathaussprecher Matthias Weigel. Wegen der noch vorherrschenden Witterung könne aber noch keine abschließende Aussage über Schäden auf den städtischen Straßen getroffen werden. „Eine entsprechende Begutachtung des Straßennetzes mit anschließender Maßnahmenfestlegung zur Reparatur erfolgt erst, wenn kein Schnee beziehungsweise Frost mehr zu erwarten ist.“

Größere Schäden werden nach Angaben des Rathauses aber sofort behoben. Bei Minustemperaturen ist das mit sogenanntem Kaltasphalt möglich. Dies entspricht einer Notreparatur. Sogenannter Guss-asphalt, der länger im Schlagloch hält, kann erst bei deutlichen Plusgraden eingesetzt werden. Wie an der Burgker Straße behilft sich die Stadt Freital deswegen an einigen Stellen mit anderen provisorischen Maßnahmen. Sie stellt Warnschilder oder Baken auf, damit sich die Autofahrer auf die schlechten Straßen einstellen.

