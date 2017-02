Gut zu wissen Winter macht noch keine Abfahrt Beim Skiclub in Rugiswalde ging es am Wochenende wieder ab. Schnee liegt hier, für Skispaß reicht das immer noch.

In Rugiswalde stehen die Zeichen weiter auf Winter. Das hat Skifahrer Christian Müller am Wochenende genutzt. Der Dresdner kam in das wohl kleinste Skigebiet der Sächsischen Schweiz, um den Hang hinunter zu brettern. Der Skilift ist wegen der guten Bedingungen diese Woche erneut in Betrieb, vorerst an diesem Dienstag und am Donnerstag. © Steffen Unger

Der Skiclub in Rugiswalde trotzt dem Frühlingswetter. Während im Elbtal schon beinahe die ersten Frühblüher zu sehen sind, haben die Skisportler den Winter bei sich am Hang weiter gepachtet. Am Wochenende herrschte noch einmal ordentlich Betrieb. Viele Wintersportler dachten wohl, dass es die letzte Abfahrt in dieser Saison sein wird. Doch getäuscht. Auch diese Woche wird der Lift weiter laufen, teilt der Skiclub mit. Allerdings wird er nicht jeden Tag in Betrieb sein, sondern vorerst nur an zwei Tagen. An diesem Faschingsdienstag wird der Lift zwischen 10 und 20 Uhr geöffnet sein. Skifahrer, die im Kostüm nach Rugiswalde kommen, erhalten zudem eine Ermäßigung. Am Donnerstag soll die Anlage dann noch einmal von 14 bis 20 Uhr laufen. Ob der Skispaß auch am Wochenende noch einmal möglich ist, das lässt der Skiclub offen. Sollte die Schneedecke, die aktuell an die 20 Zentimeter misst, bis dahin halten, dann soll es jeweils von 10 bis 18 Uhr abgehen. Wintersportfreunde sollten sich auf der Website über den Liftstatus informieren.

