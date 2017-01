Winter bringt gute Laune nach Steina Die Mühen haben sich jetzt schon gelohnt für die Gemeinde. Und am 28. Januar steigt nun auch noch eine Après-Ski-Party.

An der Eisbahn Steina steigt am Sonnabend eine Party! © Achim Garten

Das hatte sich die Gemeinde Steina schon seit Jahren gewünscht: Endlich mal wieder einen richtigen Winter, der länger als drei Tage hält. In den vergangenen Wochen stellten sich die Ski-Alpin-Abteilung des Sportvereines Steina und natürlich auch die Gemeindemitarbeiter auf die perfekte Wettersituation ein. Und die Besucher kamen. Vor allem am vergangenen Wochenende. „Unterstützend durch den Hinweis am Freitagabend im Sachsenspiegel-Wetterbericht, dass in Steina 25 Kilometer Loipen gespurt sind, kamen viele Wintersportfreunde aus nah und fern, wie Dresden, Radebeul, Meißen, Großenhain, sogar welche aus Chemnitz. Auf den Loipen ging es zu wie im Gänsemarsch, auf der Eisbahn hatte jeder seine Freude und auch die Rodelbahn machte den Kindern viel Spaß“, berichtet Bürgermeister Achim Garten. Die Versorgung der Gäste mit Getränken und Imbiss funktionierte, nur die Parkplätze kamen teilweise ans Limit. „Wir hoffen, dass sich alle Gäste bei uns wohlgefühlt haben und uns bald wieder besuchen. Die Wetterprognose verspricht noch viel Winterliches.“ Für den 28. Januar wird deshalb kurzerhand eine Après-Ski-Party an der Eisbahn organisiert – im Iglu und extra Zelt. Start ist 17 Uhr. Damit die Loipen gespurt und die Eisbahn befahrbar bleibt, ist man auf weitere Spenden angewiesen. Schon jetzt gilt der Dank der Zahnarztpraxis Pfanne, der Agrar GmbH Haselbachtal sowie den vielen privaten Spendern.

